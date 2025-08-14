Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo che spezzò 43 vite. Mattarella: una ferita indelebile

Roma, 14 agosto 2025 – Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando, sotto un violento temporale che parevano le lacrime di Genova per la tragedia che incombeva sulla città e sul Paese, il ponte Morandi crollò inghiottendo tra le macerie 43 persone. Sembrava impossibile, eppure il viadotto della A10 che fungeva da cerniera tra levante e ponente cittadino e con la rete autostradale, una delle infrastrutture più utilizzate per chi viveva o passava a Genova, collassò sotto gli occhi dei presenti e dell’Italia intera. Nel crollo morirono lavoratori, famiglie, turisti, persone i cui nomi sono custoditi non solo nella memoria intima dei propri cari, ma anche in quella collettiva di Genova e di tutto il Paese. Lo testimonia il Memoriale 14.08.2018, edificio inaugurato lo scorso dicembre che è testimonianza perenne di quanto accaduto quel giorno.

Un momento della commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi

Il minuto di silenzio per le 43 vittime e il dolore che non passa

Un minuto di silenzio è stato osservato nel luogo del crollo. Sotto il nuovo viadotto San Giorgio, dov’è sorto il memoriale che ricorda il dramma, sono state deposte corone di fiori. Si sono radunate tante persone, tra le quali i parenti delle vittime, che anche quest'anno, a 7 anni dalla perdita dei loro cari, appaiono molto provati e commossi. "È sempre molto difficile sopportare la mancanza dei nostri cari – ha detto uno dei parenti – ma quest'anno il dolore lo sentiamo ancora più forte". A rappresentare il governo stamattina solo il viceministro ai Trasporti, il ligure Edoardo Rixi. Accanto a lui, tutte le istituzioni locali, rappresentanti del comitato Ricordo Vittime di ponte Morandi, le autorità religiose, gli inquilini degli edifici sfollati dopo il crollo del viadotto e molti altri.

crollo del ponte Morandi a Genova: 43 vittime, due quartieri distrutti e il problema delle manutenzioni

Mattarella: ferita indelebile, la sicurezza non ammette negligenza

“Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: 43 vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell'Italia”. Si legge in un passaggio del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al sindaco di Genova, Silvia Salis. Il crollo del Ponte Morandi, sottolinea il capo dello Stato, “ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni. La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze”. Per Mattarella “la rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l'Italia, è stata un atto di ripartenza. La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione – ha sottolineato – non ammette alcuna forma di negligenza. Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”.

Ponte Morandi crollato

Rixi: attendiamo sentenza per conoscere le responsabilità

“Questa è una cerimonia che ricorda una tragedia, un disastro che dovrebbe continuare a far interrogare gli italiani e le istituzioni perché non si ripeta. Questa è una tragedia che ha cambiato la vita a tante persone, me compreso che quel giorno, per la prima volta, ero viceministro del governo Conte 1 e mi recai proprio il giorno in cui fui nominato proprio qua a constatare il crollo del Ponte Morandi”. Lo ha ricordato il viceministro Rixi a margine della cerimonia per le vittime del Morandi a Genova. “Attendiamo (dalla magistratura ndr) finalmente una sentenza che ci consenta di legiferare su solide basi, perché, ovviamente, quello che noi non possiamo dimenticare è che ci sono dei processi in corso. Io spero che la magistratura faccia presto perché noi abbiamo disperatamente bisogno di sapere esattamente di chi sono state le responsabilità e quali potrebbero essere anche gli accorgimenti legislativi da adottare”, ha concluso il ministro.