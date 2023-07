Annibali e l’agguato con l’acido Già libero uno dei due sicari "Ma io ho più paura del mio ex"

di Elisabetta Rossi

"È uscito dal carcere? Non lo sapevo, me lo dite voi. Ma è giusto così, ha espiato la sua pena, per lui il caso è chiuso. Per me, con le conseguenze di quello che ha fatto, ci faccio i conti sempre e per sempre. Di lui, e dell’altro albanese, non ho paura. Di Varani, invece, non lo so. Spero di non ritrovarmi nell’eventualità di dover avere ancora paura". Lucia Annibali, che da qualche mese è difensore civico della Toscana, non ha cedimenti alla notizia che uno dei due sicari che il 16 aprile del 2013 le ha tirato l’acido in faccia su ordine del suo ex, l’avvocato pesarese Luca Varani, da aprile scorso gira libero nel suo paese d’origine, l’Albania. Non di certo in viaggio-premio.

Lui è Rubin Talaban, condannato in via definitiva, insieme al complice di quella sera, il connazionale Altistin Precetaj, a 12 anni di carcere. Dopo averne passati 9 in cella, ora è stato espulso in Albania. Lo prevede la legge, quando il residuo di pena è inferiore a due anni. Ha un solo obbligo: quello di non rimettere più piede in Italia per dieci anni. Se dovesse venirgli l’idea di farlo, scatterebbero le manette e tornerebbe dietro le sbarre a scontare quello che gli resta. Ieri il suo nome è di nuovo ricomparso in un’aula del Tribunale di Pesaro. Storie vecchie di droga risalenti al 2008. E il suo difensore in questo giudizio, l’avvocato Andrea Paponi, ha fatto presente che Talaban è di nuovo nella sua patria. Di Precetaj invece non si hanno notizie, al momento. I suoi legali nel caso Annibali, gli avvocati Umberto Levi e Silvia Pantanelli, lo sono andati a trovare in carcere a Piacenza nel 2020. Poi, con l’esplosione del Covid e la scomparsa di Levi, si sono interrotti i contatti. Varani ha scontato 9 dei 20 anni che gli sono stati inflitti per stalking e tentato omicidio. Ma anche per lui si avvicina il tempo in cui si aprirà la porta della cella. Potrebbe passare infatti gli ultimi 6 anni in una comunità terapeutica. "Ormai tutto questo è una pagina che si è in parte chiusa – commenta Lucia – con il processo, ognuno ha fatto il proprio percorso. Io ho fatto la mia vita, continuo a farla. Talaban ha pagato". Ed è quello che qualche anno fa le aveva anche scritto una lettera dal carcere per chiederle "perdono", ammettendo per la prima volta la sua colpevolezza, dopo averla sempre negata al processo.

"Se veramente ha capito il male che ha fatto, meglio per lui e per tutti – continua –. È giusto che si metta un punto". Più nessuna paura quindi di quell’uomo, anzi, di quella sagoma che quella sera ha intravisto in casa sua mentre rientrava prima di venire investita da quel liquido corrosivo che le ha stravolto la vita. "No, nessuna paura, né di lui, né dell’altro complice – assicura. Ma non è lo stesso se si tratta di Varani. "Sì, presto toccherà anche a lui, finirà di pagare anche Varani, ma mi auguro – conclude l’Annibali – di non dover più temere nulla da lui e di poter vivere tranquillamente".