Cagliari, 30 giugno 2019 - E' di almeno 6 annegati il tragico bilancio del secondo fine settimana d'estate nei mari e nei laghi italiani. E sarebbe stato anche peggio se nove vite sono state salvate in extremis. Risulta ancora dispersa da ieri nel lago di Como la calciatrice Florijana Ismaili, centrocampista della nazionale svizzera e capitana dello Young Boys.

Senza conseguenze invece l'impatto sugli scogli in Gallura per 5 fortunati diportisti.

Oggi quattro morti, due in Sardegna. Pietro Murru, 40 anni di Irgoli (Nuoro), è annegato nel primo pomeriggio a Cala Gonone (Nuoro), tradito da un probabile malore mentre faceva il bagno. Quando l'elisoccorso è arrivato per lui non c'era più nulla da fare. Intervento in volo anche ad Alghero per cercare di soccorrere un 84enne che si è sentito male mentre stava facendo il bagno nella spiaggia del Lido. Salvatore Nieddu, di Sassari, è stato subito soccorso, ma i medici non sono riusciti a rianimare l'uomo.

Ancora da chiarire le cause della morte di un uomo di circa 40 anni nel Pavese. Il corpo senza vita, annegato nel Sesia, è stato recuperato intorno alle 17 dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Un trentacinquenne romeno è morto nel torrente Fer, sopra Donnas, in Valle d'Aosta, trascinato via dalla corrente verso una cascata.

Ieri altre due vittime. La prima nel ferrarese: un ragazzo di 24 anni di origini marocchine ma residente nel Mantovano, Mohamed El Bahlouli, è stato trovato in mare in condizioni gravissime. E' morto durante il trasporto in ospedale. La seconda vitttima nel litorale di Rovigo, a Rosolina Mare. Loris Elberti, 47enne residente a Bovolone (Verona), è morto annegato nel tentativo di soccorrere la moglie, che si trovava in difficoltà. La donna è ricoverata all'ospedale in gravi condizioni.

A Cona (Ferrara) un 50enne è stato salvato dopo esser stato risucchiato in una buca, a pochi metri dalla battigia a Lido di Spina. Salvata anche, da un carabiniere fuori servizio, una donna in difficoltà nel mare di Anzio, vicino Roma. Inoltre la Guardia Costiera ha recuperato, sempre ieri, sei persone.