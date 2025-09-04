Anna Foglietta, militante pro Gaza a Venezia. Bloccata dai carabinieri con l’artista Laika

Lido di Venezia, 4 settembre 2025 – Anna Foglietta: attrice e militante. C’era anche lei sulla lancia fermata dai carabinieri al Lido di Venezia insieme all’artista mascherata Laika, la street artist ‘in missione’ in Laguna per promuovere la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta a Gaza. A bordo dell’imbarcazione su cui sventolava una bandiera palestinese era stata caricata la nuova opera dell’artista che si intitola ‘We are coming’.

Anna Foglietta sulla lancia fermata al Lido di Venezia con Laika e la sua oper 'We are coming' (Ansa)

Poco prima dell’approdo all’Excelsior, i militari hanno bloccato la lancia, fatto scendere tutti e sequestrato tanto l’opera d’arte che la bandiera. "O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità", ha commentato Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della Flotilla in partenza per Striscia la sua nuova opera, Sumud: una donna palestinese che con il dito puntato mostra la rotta, mentre alle sue spalle si apre una scia con i colori della bandiera palestinese. Nelle foto la lancia dei carabinieri affianca quella delle militanti. Anna Foglietta sventola il vessillo palestinese, indossando una maglietta bianca con la scritta ‘Every child is my child’ (Ogni bambino è il mio bambino).

Un barca della Sumud Flotilla dipinta da Laika (Instagram)

Anna Foglietta, tra le attrici più attive per portare all’attenzione l’ecatombe di Gaza, ha ricordato che “l''arte è un'azione pacifica e non violenta”. Culla della Mostra del Cinema quest’anno Venezia è diventata anche il fulcro del movimento pro Pal. Nei primi giorni della kermesse un corteo ha fatto irruzione un corteo di migliaia di persone: in prima linea anche gli attori Donatella Finocchiaro e Ottavia Piccolo, Emanuela fanelli, Michele Riondino, Carolina Cavalli, il fumettista Zerocalcare, il politico Nichi Vendola, per citare alcuni.

I Centri Sociali del Nord Est intanto hanno annunciato: se la Flotilla verso Gaza "sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia".