Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniPatrimonio ArmaniMacchina di Santa RosaKate Middleton biondaItalia-Cipro basket
Acquista il giornale
CronacaAnna Foglietta, militante pro Gaza a Venezia. Bloccata dai carabinieri con l’artista Laika
4 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Anna Foglietta, militante pro Gaza a Venezia. Bloccata dai carabinieri con l’artista Laika

Anna Foglietta, militante pro Gaza a Venezia. Bloccata dai carabinieri con l’artista Laika

L’attrice a bordo di una lancia con la bandiera palestinese e l’opera ‘We are coming’ della street artist, entrambe sequestrate dai militari. Un’ azione per promuovere la Global Sumud Flotilla diretta nella Striscia. “O si sta dalla parte degli oppressi o si è complici”

I carabinieri fermano la lancia con a bordo Anna Foglietta, che sventola una bandiera palestinese, e l'artista Laika (Ansa)

I carabinieri fermano la lancia con a bordo Anna Foglietta, che sventola una bandiera palestinese, e l'artista Laika (Ansa)

Per approfondire:

Lido di Venezia, 4 settembre 2025 – Anna Foglietta: attrice e militante. C’era anche lei sulla lancia fermata dai carabinieri al Lido di Venezia insieme all’artista mascherata Laika, la street artist ‘in missione’ in Laguna per promuovere la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta a Gaza.  A bordo dell’imbarcazione su cui sventolava una bandiera palestinese era stata caricata la nuova opera dell’artista che si intitola ‘We are coming’. 

Anna Foglietta sulla lancia fermata al Lido di Venezia con Laika e la sua oper 'We are coming' (Ansa)
Anna Foglietta sulla lancia fermata al Lido di Venezia con Laika e la sua oper 'We are coming' (Ansa)

Poco prima dell’approdo all’Excelsior, i militari hanno bloccato la lancia, fatto scendere tutti e sequestrato tanto l’opera d’arte che la bandiera.  "O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità", ha commentato Laika, che a Barcellona ha dipinto sulle navi della Flotilla in partenza per Striscia la sua  nuova opera, Sumud: una donna palestinese che con il dito puntato mostra la rotta, mentre alle sue spalle si apre una scia con i colori della bandiera palestinese. Nelle foto la lancia dei carabinieri affianca quella delle militanti. Anna Foglietta sventola il vessillo palestinese, indossando una maglietta bianca con la scritta ‘Every child is my child’ (Ogni bambino è il mio bambino). 

Un barca della Sumud Flotilla dipinta da Laika (Instagram)
Un barca della Sumud Flotilla dipinta da Laika (Instagram)

Anna Foglietta, tra le attrici più attive per portare all’attenzione l’ecatombe di Gaza, ha ricordato che “l''arte è un'azione pacifica e non violenta”. Culla della Mostra del Cinema quest’anno Venezia è diventata anche il fulcro del movimento pro Pal. Nei primi giorni della kermesse un corteo ha fatto irruzione un corteo di migliaia di persone: in prima linea anche gli attori Donatella Finocchiaro e Ottavia Piccolo, Emanuela fanelli, Michele Riondino, Carolina Cavalli, il fumettista Zerocalcare, il politico Nichi Vendola, per citare alcuni. 

I Centri Sociali del Nord Est intanto hanno annunciato: se la Flotilla verso Gaza "sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia".

Approfondisci:

Venezia, alla Mostra del Cinema irrompe il corteo Pro Palestina. “Siamo oltre 5mila”

Venezia, alla Mostra del Cinema irrompe il corteo Pro Palestina. “Siamo oltre 5mila”
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata