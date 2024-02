Animali maltrattati. Veleni, torture, abbandoni. La protesta in piazza:: "Servono pene più severe"

Il boccone avvelenato, la tortura per gioco, l’abbandono. Prendersela con un gatto. Addirittura scambiare il lupo per il diavolo. Ieri a Milano trecento animalisti sono scesi in piazza a chiedere l’inasprimento delle pene per chi usa violenza contro le bestie, le maltratta o le uccide. All’esame della commissione Giustizia della Camera c’è la proposta di legge con la prima firma di Michela Vittoria Brambilla, che l’ha messa a punto: multe fino ai 30mila euro e detenzione fino ai 6 anni. La cronaca recente racconta di un piccolo olocausto, chi non vede dice di smetterla: questo è il Paese dove i cani si trattano come figli. Mica sempre. Anna Magnani pianse per una settimana quando i russi misero Laika dentro lo Sputnik: singhiozzava e pregava perché la salvasse. Garibaldi, nella notte tempestosa di Caprera, pieno di dolori fisici, lasciò il duro giaciglio per cercare una pecora belante sperduta nel buio. Ma in generale la storia parla troppo poco degli animali e di rado i pedagogisti ricordano che insegnare a un bambino a non calpestare il bruco è altrettanto prezioso per il bambino quanto lo è per il bruco.

La prima legge in Italia in materia di protezione delle creature che non possono protestare è del 1913: "Sono specialmente proibiti gli atti crudeli, l’impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento degli uccelli e in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie". Eppure siamo ancora qui a inventare modi diversi di farli soffrire. Per secchezza di cuore, perché conviene, perché tanto non vale: sono solo bestie. La cronaca degli ultimi giorni toglie il fiato, ma vale la pena partire dalla capretta uccisa a calci lo scorso agosto in un agriturismo di Anagni, durante una festa per i diciotto anni di una ragazza.

Per puro divertimento un gruppo di 12 giovanissimi ha ucciso l’animale lanciandolo anche da una finestra, i genitori li hanno giustificati dicendo "tanto era già quasi morto". In questi giorni a Torino la polizia locale ha scoperto una organizzazione che gestiva i mendicanti e i loro cani, capaci di intenerire più di un arto amputato. Ogni 15 giorni spedizioni in Romania per il ricambio dei clochard e l’affitto di animali di taglia piccola e media in un allevamento di Piscot. Giro d’affari: tra i 600 e gli 800 a settimane per mendicante, 1.600 euro agli organizzatori per il viaggio. E cosa dire dell’esorcismo al lupo. In una piccola valle della provincia di Verbania, la Valstrona, il parroco don Gaudenzio Martini della frazione di Forno, sull’onda delle proteste dei residenti e soprattutto degli allevatori preoccupati per il ritorno in massa del predatore nella zona, ha ripristinato nella forma originale la "messa contro il lupo" che si celebrava, il giorno di San Valentino, dal 1762. Proteste degli animalisti: "Siamo ripiombati nel diciottesimo secolo con riti anacronistici. Mandare anatemi ai lupi, oltre che da codice penale, è materia da psichiatri". E i gatti. Adorabili, discreti, indipendenti. Amati per tutto questo e molto altro. Eppure sempre più trascinati da un’onda di follia. Legambiente ricorda episodi agghiaccianti, da Leone scuoiato vivo ad Angri al povero Grey di Alberobello fatto annegare in una fontana da una ragazzina. Il 2023 è stato un anno brutale. Un cacciatore ha ucciso a fucilate il gatto della vicina perché "aveva camminato sul cemento fresco".

Un cucciolo è stato trovato morente con un cacciavite nell’occhio e un ferro in bocca. E l’altro ammazzato dai petardi con i pezzi di plastica fusi addosso. La vera prova morale dell’umanità è resistere alla tentazione di rinchiudere una mosca nel bicchiere, il tirocinio che parte da lì e dalla farfalla infilzata non porta bene a nessuno.