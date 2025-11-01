Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco non doveva essere in servizio. “Amava la divisa che indossava”

Napoli, 1 novembre 2025 – Ercolano è sconvolta. Amici, parenti e semplici conoscenti si sono radunati sotto la casa di Aniello Scarpati, il poliziotto 47enne deceduto la scorsa notte nella vicina città di Torre del Greco, in un incidente stradale tra l’auto di servizio e un Suv fuggito subito dopo il devastante impatto.

L’urto è stato così forte da spingere la gazzella della polizia nella scarpata a bordo strada. Il conducente, un 28enne del posto, è stato rintracciato in ospedale – dove era andato a farsi visitare a causa delle fratture al viso riportate durante l’’incidente – e arrestato dalla polizia. È risultato positivo al test anti-droga.

Il punto dove l'auto della polizia è stata travolta dal Suv. Nel riquadro: il 47enne Aniello Scarpati

Resta grave l’altro poliziotto a bordo della gazzella, il 35enne Ciro Cozzolino.

Sposato e padre di tre figli, Scarpati era assistente capo coordinatore in servizio proprio nel commissariato di polizia di Torre del Greco. Ieri notte non avrebbe nemmeno dovuto essere in servizio: avrebbe accettato di cambiare il turno con un collega impossibilitato a svolgere il proprio lavoro.

"Il mio augurio di pronta guarigione va al collega rimasto gravemente ferito e un abbraccio sincero all'intera Polizia di Stato per questo drammatico lutto”, dice un conoscente. E di Aniello Scarpato l’uomo ricorda: “Da ragazzi frequentavamo la 'Sportiva', un luogo dove tutti i tifosi dell'Ercolanese Calcio si incontravano per stare insieme e seguire la squadra. Un ricordo meraviglioso. Poi le strade si sono divise: io in Capitaneria di Porto , lui in Polizia".

Non appena è giunta la tragica notizia, sotto la casa di piazza Trieste dove Aniello viveva con la moglie e i tre figli si è subito radunata una folla. Tutta la comunità di Ercolano è sprofondata nel dolore. “Era un bravissimo ragazzo”, dice chi lo conosceva, incapaci di darsi pace. E tra le lacrime si piange la sua comparsa: “Era un figlio della nostra città”.

"Questa notte la nostra comunità ha perso un uomo, un poliziotto, un figlio, un padre durante lo svolgimento del suo lavoro. Oggi la nostra città è in lutto. Una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere", dice un altro conoscente che esprime il suo cordoglio ai familiari.

Non nasconde la tristezza Ciro che, insieme alla collega di lavoro, lo conosceva da una vita perché cliente della sua cartoleria nella centralissima piazza Trieste, dove Scarpati abitava. “Non ci sono parole: è uno choc, una notizia tragica”, dice dopo aver abbracciato la moglie del 47enne. "Un bravissimo ragazzo che conoscevamo da anni – aggiunge – sempre sorridente. Lo ricorderò per sempre così: un appassionato della divisa che indossava".

Ha gli occhi lucidi Maurizio che per motivi di lavoro lo incontrava spesso a Torre del Greco "Prendevamo il caffè insieme, lo conoscevo da tanti anni. Conosco la moglie e i figli. Oggi la città si risveglia con questa bruttissima notizia. Siamo tutti scossi". Aniello era "un bravissimo ragazzo, molto professionale sul lavoro, riservato e serio, un carissimo ragazzo"