Che cos’è l’anidrosi e quante persone colpisce nel mondo. Cosa succede se non sudiamo

Roma, 3 agosto 2025 – Si chiama anidrosi, è una malattia rara e congenita che non consente al corpo di sudare. Ha portato un 14enne greco in coma per insufficienza epatica acuta da colpo di calore, il ragazzo è stato salvato da un trapianto di fegato a Torino, nella struttura diretta dal professor Renato Romagnoli.

Chiarisce Matteo Cerri, professore di Fisiologia all’università di Bologna: “L’anidrosi dipende da un difetto nei geni che supervisionano la formazione delle ghiandole sudoripare. Da letteratura, nel mondo, colpisce lo 0,5% per le forme clinicamente rilevanti e meno dello 0.01% per le forme totali e congenite, che coinvolgono tutto il corpo”.

Ma quali sono le conseguenze che provoca questa malattia? “Gli aspetti minori sono quelli meccanici – chiarisce il professor Cerri -. Perché il sudore ha anche una funzione lubrificante tra le parti del corpo, ad esempio la pelle che fa attrito con gli abiti si protegge dal contatto diretto con un velo di sudorazione, cercando di evitare il trauma da sfregamento”.

Ma la funzione centrale è “quella termoregolatoria”. In poche parole, chi soffre di anidrosi “non ha modo di difendersi dal caldo”.

Il sudore, riassume il professore, “è una strategia di dispersione termica, l’organismo sacrifica alcuni fluidi per raffreddarsi e perdere calore. Ed è una caratteristica dei mammiferi, uccelli e rettili non sudano”.

Questo meccanismo “ha almeno tre funzioni. Lo attiviamo in alcune parti del corpo, come il palmo delle mani, per un motivo di condizionamento ambientale e di stress psicologico, spesso in situazioni di conflitto e di contrasto. La funzione più consolidata è invece quella termoregolatoria. Infine, sono stati condotti esperimenti, per ora su un numero molto limitato di persone, che mettono in evidenza un possibile ruolo, ancora da dimostrare, del sudore nella comunicazione dell’orientamento sessuale e nella ricerca del partner. Negli animali si chiamano feromoni”.

Al centro di tutto il ragionamento c’è un dato fondamentale, quello della temperatura corporea. “Quella della nostra specie è molto alta, sui 37 gradi – evidenzia lo scienziato -. Questa temperatura ci consente molti vantaggi: non dipendiamo dalla luce del sole per essere attivi, è l’ideale per far funzionare il cervello. Ma in cambio abbiamo due pegni da pagare, dobbiamo mangiare spesso per mettere benzina nel motore e inoltre 37° è un valore molto vicino a quello che fa degradare alcune proteine. Quindi la persona con anidrosi è molto più esposta al rischio che la temperatura corporea arrivi al limite, che possiamo fissare tra 43 e 44 gradi”.

Ma il sudore ha anche un costo, conclude Cerri, “perché si perdono liquidi. Alla fine ci sono due esigenze, quella di regolare la temperatura corporea e quella di avere abbastanza liquidi per sostenere il sistema cardio-vascolare. Se queste due necessità entrano in conflitto, predomina la seconda, quindi il nostro corpo si scalda”.