Angela Celentano, tutti i misteri della pista turca. Il padre Catello: “Mia figlia è viva, la rivedremo”

Napoli, 24 giugno 2025 - Angela Celentano e la pista turca, una storia lunga e intricatissima. Ne è più che consapevole l'avvocato Luigi Ferrandino, che proprio per capire una volta per tutte si è opposto all'archiviazione delle indagini. Il 19 giugno il gip Federica Colucci ha disposto che si continui ad indagare in quella direzione per cercare un filo alla scomparsa della bimba svanita nel nulla sul Monte Faito (Napoli) il 10 agosto 1996.

Da Mirella Gregori ad Angela Celentano: la pista turca e Buyukada, l'isola dei misteri

Cosa chiede il gip Federica Colucci

Scrive il giudice per le indagini preliminari. "Occorre quindi accertare le risultanze anagrafiche della ragazza e procedere, al fine di dirimere ogni dubbio sulla sua identità, all'accertamento del Dna". Conclusione: "Tali attività di indagini sono prioritarie. Ove infatti si accerti - attraverso l'esame del Dna - che la ragazza ritratta nel video non è Angela Celentano, tutte le ulteriori indagini diventano superflue".

"Avevo presentato opposizione alla chiusura delle indagini - chiarisce al telefono con Quotidiano.net Ferrandino, avvocato storico della famiglia Celentano -. Ho chiesto che si individuasse la ragazza segnalata e si facesse il Dna, in modo da chiudere in via definitiva la storia, in bene o in male. Anche se è da mettere in conto che ci potrebbero essere impedimenti, dovuti alla legislazione locale".

Ma chi è la ragazza ritratta? E dove si trova? Tutto questo non ha risposta, al momento. Vale la pena fare un passo indietro e spiegare come si è arrivati a questa immagine. La foto, chiarisce anche il gip, è estrapolata dal video depositato da Trentinella (una blogger, ndr) (dal fermo immagine sono gli stessi militari del Ros che attestano, nella nota del 16 novembre 2010, che si tratta di una ragazza effettivamente somigliante alla ricostruzione fatta della Celentano”.

A mettere il carico sui già tanti misteri di questa storia ci pensa un incrocio ardito. Perché, incredibilmente, l’isola di Buyukada al centro del giallo, come raccontato in un libro dalla criminologa Roberta Bruzzone torna anche in una segnalazione su Mirella Gregori, scomparsa a Roma nel 1983 (“Mirella gregori, viaggio in un’indagine imperfetta”).

Catello Celentano, padre di Angela, risponde al telefono e rinnova la sua speranza. “Tutti noi in famiglia siamo sicurissimi, lei è viva e la incontreremo presto. La nostra fede è incrollabile. Con il nostro avvocato ci eravamo opposti all’archiviazione, adesso aspettiamo di capire meglio cosa accadrà”. La storia ha fatto il giro del mondo, ci sono state altre attese trepidanti e altri Dna. “Ma per noi – ribadisce Catello – non è cambiato niente”.