Andria, 12 settembre 2019 - Un 28enne, Giovanni Di Vito, agricoltore, è stato ucciso in via Clementi ieri pomeriggio davanti agli occhi di diverse persone presenti. Il delitto al culmine di una lite scaturita per futili motivi, a seguito di una mancata precedenza, che ha visto i due protagonisti scambiarsi prima accuse già dalle auto, per poi proseguire il diverbio faccia a faccia. I due sono scesi dalle rispettive auto e dalle parole sarebbero passati ai fatti: il giovane si è all’improvviso accasciato a terra, dopo essere stato colpito con una lama tagliente.

L’omicida ha lasciato il luogo del delitto a bordo di una Mercedes facendo poi perdere le tracce. Nell’auto del 28enne c’erano moglie e figlio. Il giovane è poi morto in ospedale. La lama tagliente ha reciso l’aorta rendendo vani i tentativi di salvarlo.