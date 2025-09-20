Venerdì 19 Settembre 2025

Venerdì 19 Settembre 2025

20 set 2025
Andria, si scontra con un’auto mentre fa una consegna: morto rider 18enne

L’incidente non ha lasciato scampo al ragazzo. La conducente della macchina è stata sottoposta ai test alcol e droga, che hanno dato esito negativo

L'incrocio di Andria dove è avvenuto lo scontro con un'auto in cui ha perso la vita un rider (Ansa)

Andria, 20 settembre 2025 – Morto mentre faceva una consegna. Un rider di 18 anni, Nicola Casucci, è rimasto vittima di un incidente stradale ieri notte, intorno alle 23.30, ad Andria. Il giovane, in sella al suo scooter, si è scontrato con un'auto a un incrocio: l'impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato Casucci in ospedale, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

La procura di Trani ha aperto un'inchiesta per il tragico scontro. Come atto dovuto è stata iscritta nel registro degli indagati la donna di 28 anni alla guida della Fiat Panda che avrebbe travolto il giovane. La conducente è stata sottoposta ai test per alcol e droga, entrambi hanno dato esito negativo.

Casucci, che aveva compiuto 18 anni lo scorso febbraio, era molto conosciuto in città e nel quartiere Europa, dove viveva con la famiglia. Attualmente sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Cisl: “Mancano tutele e controlli”

"Questo dramma ci richiama con forza a una verità inaccettabile: la sicurezza nel lavoro non può essere un optional". Lo sostiene in una nota la Cisl Bari-Bat che esprime "profondo cordoglio" per la morte di Nicola Casucci. "Le condizioni di impiego dei rider, la mancanza di tutele e le falle nei controlli rappresentano una piaga che va affrontata con decisione, senza più rinvii né compromessi", prosegue il sindacato ricordando che "la sicurezza deve essere garantita a tutti i lavoratori, senza distinzione di età, mansione o tipologia contrattuale".

"Ogni vita persa è una sconfitta per l'intero mondo del lavoro e per la società", conclude la Cisl Bari-Bat che chiede "più controlli, più tutele e più responsabilità da parte delle istituzioni e delle imprese".

