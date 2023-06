Morto Silvio Berlusconi, Andrea Riffeser Monti: “Ha portato avanti ideali di libertà”

Bologna, 12 giugno 2023 – La prima volta che incontrai il Cavaliere fu quando venne a casa di mio nonno (Cav. Attilio Monti) a Cap D’Antibes. Venne con tutta la famiglia, la prima moglie e i due figli ancora piccoli, per pranzare e discutere di un affare importante che lo appassionava. Ma prima di tutto arrivò con un regalo importante: il primo videoregistratore professionale che usava per la sue Tv e ci regalò anche una collezione di film straordinari. Dopo il pranzo il Cavaliere propose a mio nonno l’acquisto del Gruppo Editoriale (Il Resto del Carlino e La Nazione) e mio nonno gli disse una cifra consistente: lui annuì e disse che ci pensava. Non se ne fece nulla ma da quel giorno nacque un rapporto di stima e amicizia che culminò con la condivisione del suo percorso politico. Sono vicino a tutta la sua famiglia che saprà tramandare gli ideali di libertà che lui ha sempre conclamato.