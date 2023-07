Purgatori morto, Corrado Guzzanti: “Uno dei miei più cari amici, compagno di follie”

Roma, 19 luglio 2023 – È morto stamattina in un ospedale romano Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore, autore e conduttore. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi, tra cui Corrado Guzzanti, che diresse il film ‘Fascisti su Marte’ con Purgatori nel cast.

"E’ morto Andrea Purgatori, uno dei miei amici più cari – ha scritto Guzzanti su Instagram -. Grande giornalista, grande autore, compagno di molte follie come “il caso Scafroglia”, “Fascisti su marte” e “Aniene”. Un abbraccio a tutti quelli che gli hanno voluto bene, e sono tantissimi ♥️”.

Sul web si moltiplicano le testimonianze di affetto e stima per il grande giornalista di inchiesta morto a 70 anni. “Ciao Andrea”, scrive Enrico Mentana, direttore del TgLa7, postando un primo piano di Purgatori. “Ciao Ciao Andrea, ci mancheranno il tuo rigore, la tua ironia, e quella tua voce che scuoteva l'anima”, è l'omaggio del direttore della Stampa Massimo Giannini. “Da oggi mi sento più solo”, riflette Sigfrido Ranucci, curatore e conduttore di Report.

"Ho perso un amico e un grandissimo giornalista d'inchiesta: Andrea #Purgatori. Senza il suo coraggio, senza le sue qualitá molte nefandezze sarebbero rimaste oscure. Ci ritroveremo da qualche parte, sono sicuro. E saranno cazzi loro!! Riposa in pace”. “Ciao Andrea. Ci hai insegnato soprattutto a non mollare mai a costo e sapendo di sbattere continuamente contro ‘il muro di gomma’. Che prima o poi cadrá”, è il ricordo dell'inviato speciale di Avvenire Nello Scavo.

Cordoglio anche dal mondo della politica, con le condoglianze del presidente del Senato La Russa e della Camera Fontana.

“Esprimo le mie condoglianze per la scomparsa di Andrea Purgatori, importante sceneggiatore, autore e cronista. Le sue inchieste, i suoi racconti, la sua voce rimarranno nella storia del giornalismo”, ha detto La Russa.

"Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Andrea Purgatori. Cronista brillante, autore di documentari di successo, sceneggiatore e autore di indimenticabili programmi televisivi di inchiesta, scompare una delle firme prestigiose del giornalismo italiano. Ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze", è la dichiarazione di Lorenzo Fontana.

"Voglio esprimere anche a nome di tutta la comunità democratica il mio profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Andrea Purgatori, grande giornalista che ha legato il proprio nome a importanti inchieste sul terrorismo e la criminalità. Ricordo la passione civile e la costanza con le quali ha seguito per 43 anni, fino alla fine, le indagini per la strage di Ustica. E' riuscito a dare un contributo enorme alla battaglia per la verità, che oggi più che mai dobbiamo far proseguire. Ai suoi familiari, ai colleghi e agli amici vanno le nostre condoglianze". Così in una nota la segretaria del PD Elly Schlein.

"Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Andrea Purgatori, autore, sceneggiatore ma soprattutto un giornalista coraggioso e determinato, che ha speso la sua vita per far luce su numerosi misteri italiani. Un abbraccio affettuoso alla famiglia e a tutti i suoi cari". Così in un tweet il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.