Morte Andrea Purgatori, l’autopsia: “Non aveva metastasi al cervello”

Roma, 27 settembre 2023 - Andrea Purgatori quando è morto non aveva metastasi al cervello. È quanto emerge “concordemente” dagli esami istologici completati oggi nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma sulla morte del giornalista. Oggi c’è stato un incontro tra i consulenti dei pm e quelli delle parti per fare il punto sulla attività effettuata in queste settimane all’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Nel procedimento, avviato dopo una denuncia dei familiari, sono indagati due medici per omicidio colposo.

Le parole della famiglia

“In relazione ai risultati preliminari della consulenza tecnica, circolati oggi, la famiglia Purgatori prende atto dell’assenza di metastasi cerebrali a carico di Andrea Purgatori e, come fin dall’inizio di questa vicenda, continua ad confidare nell’operato della Magistratura, con l’unico intento di far accertare la verità degli eventi e le eventuali responsabilità”. Lo affermano in una nota gli avvocati Alessandro e Michele Gentiloni Silveri, legali della famiglia di Andrea Purgatori.