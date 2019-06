Roma, 17 giugno 2019 - Lo scrittore e regista siciliano Andrea Camilleri, 93 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per arresto cardicaco. A quanto si apprende da fonti sanitarie, adesso si trova in rianimazione.

Camilleri si stava preparando a essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua 'Autodifesa di Caino'. "Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio 'cunto', passare tra il pubblico con la coppola in mano", ha detto più volte Camilleri.

Nato nel 1925 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, Camilleri è uno dei più importanti scrittori, registi e docenti di tutta Italia. Raggiunge il pieno successo con i suoi romanzi, con protagonista il commissario Montalbano. Nella prima parte della sua vita, fino alla soglia dei 70 anni, il suo lavoro principale è quello di regista teatrale e sceneggiatore. La grande notorietà arriva tra il 1992 e il 1994 con i libri 'La stagione della caccia' (ambientato nella Vigata dell'800) e in particolare con 'La forma dell'acqua', primo romanzo dedicato a Montalbano.

Notizia in aggiornamento