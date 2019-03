Roma, 1 marzo 2019 - Aveva scritto un libro per sua figlia, sapendo che avrebbe potuto condividere con lei solo un breve tratto di strada. La triste storia di Andrea Bizzotto, ingegnere 33enne di Cittadella, affetto da un tumore raro, il sarcoma sinoviale, si è conclusa la notte scorsa. Andrea è morto, dopo aver lottato contro il cancro e aver espresso invece tutta la sua gioia di vivere in 'Storia di un maldestro in bicicletta': un giorno la figlioletta potrà leggerlo e conoscere così il suo papà scomparso troppo presto.

"Biz", come era soprannominato, si è spento poche ore dopo la presentazione del suo libro in Emilia. "Questo libro rappresenta una piccola parte di quello che sono ed ero. Spero che un giorno lo leggerai per imparare a filtrare il buono dal meno buono", aveva scritto nella dedica alla figlia Giulia Grace, nata nel 2016 al rientro da un periodo in Germania dove Bizzotto aveva incontrato la donna che poi ha sposato, Maria Brandt. Quando Giulia Grace è venuta alla luce, Bizzotto era già alle prese con la chemioterapia e l'anno scorso i medici gli avevano dato pochi mesi di vita. Per questo il giovane ingegnere industriale aveva deciso di raccontarsi con un libro ("Non sono uno scrittore, ma nemmeno un analfabeta", è la premessa che chiude l'introduzione).

Solo poche ore prima di morire Andrea aveva scritto il suo ultimo post su Instagram, pubblicando una foto di una stella che cresce come un fiore. "E' solo questione di tempo... ci vediamo dalla mia stella", le sue parole che racchiudevano un saluto, consapevole probabilmente che gli restava poco da vivere.

"Andrea se n'è andato questa notte ma noi tutti sappiamo che la bicicletta non si ferma", ha scritto l'amica Rebecca Frasson, autrice della prefazione, "lui ha pedalato così tanto e ora tocca a noi. Ciao Biz. E' stato un onore. E' stato folle. E' stato bellissimo". Tra i messaggi di cordoglio quello del presidente del Consiglio regionale del veneto, Roberto Ciambetti, che aveva ospitato una delle presentazioni del libro, a Venezia: "La sua parabola umana, il suo coraggio, non lasciarono indifferenti quanti parteciparono a quell'incontro autenticamente commovente", ha ricordato.