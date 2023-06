Andò in carcere da innocente Maxi risarcimento annullato

di Gabriele Moroni

"Sono sconcertato, ma vado avanti. Dopo una completa assoluzione, vado avanti nel chiedere il giusto". Stefano Binda commenta con poche parole la notizia che è tutto da rifare per il suo risarcimento per ingiusta detenzione. La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato, come richiesto dalla Procura generale di Milano, l’ordinanza con cui la Corte d’Appello milanese aveva riconosciuto al 55enne di Brebbia (Varese), laureato in filosofia, un risarcimento di oltre 300.000 euro.

Gli "ermellini" hanno rinviato la questione alla stessa Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Nel mese di ottobre dello scorso anno la quinta sezione della Corte d’appello di Milano aveva accolto l’istanza per ingiusta detenzione avanzata da Binda, assolto per non avere commesso il fatto, riconoscendogli un indennizzo di 303.277,38 euro per i 1.286 giorni vissuti in carcere, gravato dalla terribile accusa di essere il predatore assassino della studentessa di Varese, trucidata con 29 coltellate la sera del 5 gennaio 1987, nella zona di Cittiglio (Varese). Ma ecco il colpo di scena con il ricorso alla Suprema Corte della Procura generale, firmato dal sostituto pg Laura Gay.

La richiesta era quella di dichiarare che i giudici avevano sbagliato nell’interpretazione della legge che prevede l’indennizzo nei casi in cui l’arrestato non abbia concorso all’erroneo arresto con propri comportamenti, e soltanto colposi. Non si trattava di entrare nel merito del verdetto di assoluzione, cristallizzato dopo i tre gradi di giudizio. Si doveva invece valutare se il comportamento tenuto da Binda (che in alcune occasioni si era avvalso della facoltà di non rispondere, peraltro un diritto garantito dalla norma) poteva essere un elemento su cui fondare la misura di custodia cautelare. Secondo la Procura generale Binda "con i suoi silenzi" avrebbe "contribuito all’errore sulla sua carcerazione".

Il difensore Patrizia Esposito aveva ribattuto punto su punto. I motivi del ricorso della Procura generale davanti alla Cassazione erano tutti inammissibili e infondati. Non c’era stato da parte di Binda un solo comportamento, non si era verificata una sola circostanza che potrebbero avere "spinto" l’emissione del provvedimento restrittivo e il suo mantenimento. Quello di tacere è un diritto dell’indagato. Ma Binda aveva sempre risposto sia "prima" sia in seguito, durante il processo, quando la misura cautelare nei suoi confronti era ancora in corso.