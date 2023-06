Anche un sindaco fa l’esame

STORNARA (Foggia)

Alle 8, puntuale, era già davanti alla scuola e come tutti gli altri ha atteso la campanella per entrare in aula e sostenere la prova di Maturità. Roberto Nigro ha 49 anni ed è sindaco di Stornara, piccolo comune del Foggiano e ieri ha sostenuto la prova scritta di italiano nell’istituto di Istruzione superiore Einaudi di Foggia dove per quattro anni ha frequentato il corso serale. "Ho scelto questo istituto perché ha l’indirizzo in enogastronomia che è una mia antica passione – spiega –. È nata in famiglia, ho imparato a cucinare da mia madre che mi ha tramandato anche i suoi segreti ai fornelli . Così ho deciso che era giusto approfondire con un adeguato percorso di studi". Tanta l’emozione di ritornare tra i banchi di scuola e provare l’adrenalina dell’esame. "Ho scelto la traccia di attualità: ‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’", racconta il sindaco. Roberto Nigro, oltre a guidare dal giugno 2022 il comune di Stornara, è impegnato in politica da oltre dieci anni. È stato assessore nella precedente amministrazione comunale ed anche consigliere provinciale dal 2009 al 2013.