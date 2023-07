Anche Minsk minaccia Varsavia

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo ha affermato che i membri del Gruppo Wagner "iniziano a stressarlo" perché "vogliono marciare verso Varsavia". E così dopo Mosca anche Minsk minaccia la Polonia. "I Wagner stanno iniziando a stressarci. Dicono: ‘Vogliamo andare in Occidente, permettetecelo’. Chiedo perché vogliano andare in Occidente. ‘Beh, vogliamo fare un’escursione in Polonia, a Rzeszow’", ha riferito Lukashenko. Il quale ha portato a Putin una mappa sul trasferimento delle forze armate polacche ai confini dello Stato dell’Unione.

Il presidente bielorusso ha poi rassicurato Putin: "Li tengo al campo (il gruppo

Wagner), in Bielorussia, come abbiamo concordato, e non voglio spostarli da lì perché non sono di buon umore. E dobbiamo dargliene atto, sono al corrente di tutto ciò che accade intorno all’Unione". ha detto. Secca la replica del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba: "Polonia e l’Ucraina hanno imparato dalla storia e saranno sempre unite contro l’imperialismo russo e la mancanza di rispetto per il diritto internazionale".