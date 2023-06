Anche Meloni non può stare senza il Ppe

Bruno

Vespa

La morte di Silvio Berlusconi ha attribuito a Forza Italia un punteggio virtuale del 9,5 per cento, due punti e mezzo in più del recente passato. Il sondaggio di Alessandra Ghisleri per Porta a porta segnala perdite in favore di FI da parte di Lega, Noi Moderati e di Renzi-Calenda. Naturalmente si tratta di una reazione emotiva, come quella per la morte di Enrico Berlinguer che nel 1984 consentì al Pci di superare per l’unica volta la Dc alle elezioni europee immediatamente successive. Stavolta dalle elezioni ci divide un anno ed è verosimile che questo vantaggio andrà asciugandosi, ma non al punto di portare il punteggio di Forza Italia sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento, indispensabile per entrare nel prossimo Parlamento europeo.

Il silenzioso ‘Patto del Duomo’ tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi e l’ottimo rapporto personale del premier con il presidente pro tempore di Forza Italia Antonio Tajani lascia immaginare che Meloni farà di tutto per non indebolire Forza Italia per due ragioni: il doveroso rispetto per la memoria di Berlusconi e la necessità della presenza nella coalizione di governo di un partito aderente ai Popolari europei. È noto il disegno della Meloni di far prendere ai Conservatori il posto dei socialisti nell’alleanza di governo di Bruxelles e ha bisogno per questo di aggregare il maggior numero di forze possibili. Tra i Conservatori il leader di Fratelli d’Italia non ha alcun interesse a distinguersi (per ora) dagli spagnoli di Vox, che si rafforzeranno alle elezioni di luglio, e dai polacchi di Diritto e Giustizia che sono al governo. Ma sta guadagnando consensi anche tra i popolari, a cominciare dal presidente del Ppe Manfred Weber e dalla stessa Ursula von der Leyen, che vuole essere confermata. Per quanto riguarda Forza Italia deve stare attentissima a non dividersi. Per rispetto della memoria di Berlusconi e per non deludere un elettorato resiliente.