Anche Il Volo e Nina Zilli scendono in campo: "Basta un piccolo gesto per fare la differenza"

Continua a incassare il sostegno di normali cittadini e personaggi famosi la sottoscrizione lanciata dal gruppo Monrif (con le sue testate cartacee e online Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno e Luce!) per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dall’alluvione di questi giorni. Ieri è arrivata la spinta de Il Volo (in foto): "Basta un picccolo gesto, se potete, per fare una grande differenza – hanno scritto su Instagram le star di ‘Grande amore’ – e aiutare la popolazione dell’Emilia-Romagna in questo momento di grande difficoltà". In campo anche la cantautrice Nina Zilli, pure lei figlia dell’Emilia ferita: "Aiutiamo l’Emilia-Romagna".

Tutte le persone che vogliono contribuire potranno quindi donare tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23 M 05387 02411 000003844487. Invece, per contribuire dall’estero vale lo stesso Iban ma bisogna aggiungere anche il codice Bicswift: BPMOIT22XXX. Il conto è aperto presso la Bper banca s.p.a. Agenzia 12 di Bologna. I fondi raccolti confluiranno in un conto della Regione Emilia-Romagna e andranno a sostenere la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per interventi urgenti e assistenza alle popolazioni sfollate.