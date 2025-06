Anche il Pd in piazza contro il riarmo, malumore dei riformisti. Schlein non ci sarà

I progressisti tornano in piazza, stavolta contro il Piano europeo di riarmo. E con il nucleo dell’alternativa quasi al completo: sabato a Roma ci saranno il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Non ci sarà Elly Schlein (foto), ma il Pd parteciperà con "alcuni suoi esponenti", un’adesione meno profonda, ma non scontata. Assenti annunciate le forze centriste. Il tema riarmo incrocia le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. L’attacco di Israele all’Iran è stato condannato dalle forze progressiste. Pd, M5s e Avs hanno poi messo in guardia: "Non dimentichiamo Gaza".

Contro il riarmo dunque appuntamento per sabato al corteo promosso da più di 430 fra reti, organizzazioni sociali, sindacali, politiche che hanno sottoscritto l’appello della campagna europea Stop Rearm Europe. La segretaria Pd non ci sarà per un impegno politico all’estero "in agenda da tempo", hanno fatto sapere dal partito. La formula di partecipazione dovrebbe mettere Schlein al riparo dalle polemiche interne: se avesse sfilato il partito al completo o se ci fosse stata un’adesione ufficiale, i riformisti avrebbero alzato la voce: hanno accettato la posizione del Pd che chiede una "radicale revisione" del piano, ma non si riconoscono nella dichiarazione netta che anima il corteo di sabato.