Anche il Giappone sbarca sulla Luna. Quinto Paese al mondo

La Luna continua ad essere un obiettivo difficile in questo inizio 2024. Dopo il rinvio delle missioni Artemis 2 e 3 della Nasa e il mancato allunaggio della missione privata americana Peregrine , anche la missione giapponese Slim tiene tutti col fiato sospeso. Il suo allunaggio al cardiopalmo è riuscito, consacrando il Giappone come la quinta potenza mondiale a centrare l’obiettivo dopo Usa, Urss, Cina e India. Il lander, però, ha toccato il suolo finendo in una posizione sfavorevole che non permette il normale funzionamento dei pannelli solari.