Anche i politici sotto l’ombrellone È la Puglia la meta più ’onorevole’

di Maddalena De Franchis

È scattata lo scorso weekend, al termine del vertice con le opposizioni sul salario minimo, l’estate dei politici nell’era del governo Meloni: un’estate che, stando a quanto precisato dagli interessati, sarà breve, sobria, semi-operosa – tanti i temi ‘caldi’ che fanno capolino sotto l’ombrellone, dai salari bassi al Pil in calo – e, soprattutto, italica.

"Questa non è Ibiza", recita il tormentone estivo più gettonato, quell’Italodisco che spopola sulle spiagge da Forte dei Marmi a Gallipoli: da Giorgia Meloni in giù, infatti, la preferenza è per le destinazioni turistiche di casa nostra. A partire proprio dalla premier, che venerdì scorso si è imbarcata su un volo Ryanair per raggiungere il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra nella quiete di una masseria di Ceglie Messapica, nel Brindisino. Qui ha trascorso le ferie assieme alla sorella Arianna, al cognato – il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – e al sottosegretario Marcello Gemmato, di origini baresi, in vacanza con la famiglia.

Era stato però l’ex premier Giuseppe Conte a ‘scoprire’, già un paio di estati fa, l’amena location costellata di trulli e ulivi, forse su consiglio del fido Rocco Casalino, originario di Ceglie Messapica. Cambiano i tempi, cambia la geografia politica della prima estate senza Silvio Berlusconi: la Puglia – una volta roccaforte della sinistra guidata da Massimo D’Alema – sembra aver rimpiazzato la Costa Smeralda in cima alle preferenze degli esponenti del governo a trazione centrodestra.

Opzione quasi scontata per i salentini Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del consiglio, e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il tacco d’Italia ospiterà anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, habitué della bella Ostuni; il presidente della Camera Lorenzo Fontana, atteso in Gargano; la senatrice forzista Licia Ronzulli, in vacanza a Margherita di Savoia. Per tutti gli altri, il Ferragosto sarà comunque nei toni del tricolore: archiviate le chiassose feste a base di mojito, deejay e cubiste a Milano Marittima, Matteo Salvini si ritirerà tra le montagne del Trentino; il vicepremier Antonio Tajani tornerà nella sua Ciociaria; il riservato ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, figlio dell’ultimo pescatore di Cazzago Brabbia, non rinuncerà a una battuta di pesca sul lago di Varese e, infine, il titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin resterà ecologicamente a casa, nelle campagne biellesi.

Lavorerà il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: oggi sarà in riunione con i suoi direttori generali e poi li porterà a pranzo prima di una visita a un sito archeologico.