Anastasia e l’ipotesi dolce morte, tutti i punti da chiarire sul caso Villa Pamphili

Roma, 20 giugno 2025 – Lei si chiamava Anastasia Anatolyevna Trofimova ed era nata a Omsk, in Russia, il 21 settembre 1996. Sua figlia Andromeda Ford è nata a Malta il 14 giugno 2024. Francis Kaufmann alias Rexal Ford alias Matteo Capozzi invece ha 46 anni ed è nato in una famiglia benestante della California. Ci sono volute quasi due settimane per dare un nome e un cognome ai protagonisti della duplice morte di Villa Doria Pamphilj, ma i misteri intorno alla storia sono ancora molti. Mentre per la bambina l'autopsia ha restituito risultati abbastanza netti, per la madre ancora non è chiara la causa della morte. Così come non si sa se Francis Kaufmann verrà processato in Italia o negli Stati Uniti e come abbia fatto ad accedere ai fondi del cinema. E ancora non si conoscono nel dettaglio il modo in cui è riuscito ad arrivare in Italia e dove abbia vissuto a Roma oltre che nella tenda arrangiata nel parco.

Anastasia Trofimova identificata grazie a un tatuaggio (Ansa)

Chi ha ucciso Andromeda?

Andromeda è morta pochi giorni prima di compiere il suo primo anno di vita. La madre Anastasia invece di anni ne aveva 28 ed era arrivata in Europa nel 2023 da una cittadina che si trova nella Siberia meridionale, in Russia. Alla madre e alle amiche aveva detto di voler seguire un corso di inglese, di quelli che vengono spesso pubblicizzati dalle sue parti e che servono più che altro a provare a costruirsi un ponte per l'Europa. Poi la ragazza ha incontrato Rexal Ford – e chissà se sapeva che quello non era il suo vero nome – ed è rimasta incinta. La piccola Andromeda Ford, così come risulta dalla pratica avviata da Kaufmann all'ambasciata americana di La Valletta, è stata registrata a Malta come cittadina americana. Poi ha seguito i genitori prima in Sicilia e poi a Roma. Infine è stata ritrovata morta strangolata il 7 giugno e lasciata vicino a una siepe nella grande area verde della Capitale.

L'accusa a Kaufmann

L'indagine della procura di Roma è per omicidio volontario aggravato nei confronti di Kaufmann. Che si era trasferito a Malta forse già nel 2021, ma solo nel settembre del 2023 è entrato in contatto con la ragazza russa. Il 46enne è stato fermato il 13 giugno scorso sull'isola di Skiathos, in Grecia, dove era arrivato in aereo dopo aver pagato il biglietto con una delle tre carte di credito che aveva con sé. L'autopsia dice che Andromeda, che quando è stata ritrovata non mangiava da tempo, è stata picchiata e strangolata. Secondo i medici il decesso è da ricondurre a un soffocamento delle vie respiratorie. Dopo la morte della madre, visto che molti testimoni hanno visto Kaufmann da solo con la bambina e a un amico ha mandato un messaggio vocale in cui ha detto che lei era tornata con il suo ex lasciandolo solo con la neonata.

Come è morta Anastasia?

È invece mistero sulla morte di Anastasia. Una sua amica ha smentito che la ragazza fosse un genio dell'informatica o addirittura un'hacker, mentre forse ha conosciuto Rexal in un locale di Malta dove lui stava girando un video. I primi risultati dell'autopsia hanno detto che non faceva uso di droghe e che era una persona curata, difficile da scambiare per un clochard. Ma sul suo corpo non ci sono segni di violenza. Gli inquirenti stanno seguendo una pista più approfondita e per questo hanno ordinato altri esami per cercare di scoprire se la causa della morte possa essere attribuita a un atto deliberato. Tra le ipotesi che si fanno c'è quella della ‘dolce morte’, ovvero un soffocamento effettuato senza lasciare tracce sul corpo, per esempio con un cuscino. Per ora però Ford/Kaufmann resta accusato soltanto dell'omicidio di Andromeda.

Come è arrivato in Italia Rexal Ford?

La prima traccia di Rexal Ford in Italia è datata 3 aprile. Probabilmente però già nel marzo scorso ha raggiunto la Sicilia a bordo di un catamarano privato noleggiato da Malta e poi partito da La Valletta. Ha pagato il trasbordo con la carta di credito ma in questo modo ha ottenuto di non dover mostrare documenti di identità per prendere i traghetti e ha evitato i controlli nei porti e negli aeroporti. All'inizio di aprile ha comprato una sim con la quale ha cominciato a cercare appoggi e contatti a Roma. Quando è stato arrestato a Skianthos aveva tre carte di credito collegate a conti correnti americani. Negli Stati Uniti è stato per 120 giorni in carcere per aggressione a mano armata in un caso di violenza di genere. Proprio per quella sim aveva creato un profilo sui social e su Whatsapp con il nome di Matteo Cappozzi.

La "carriera" da regista

Kaufmann/Ford aveva una società di nome Tintagel Films. Il film che voleva girare si chiama ‘The cuisine war in Dublin’. In Italia si spacciava per figlio della rockstar Usa Lita Ford e millantava amicizie con Dhani Harrison, il figlio di George, chitarrista dei Beatles. Secondo un suo amico la sua maggiore fonte di reddito erano i genitori. Il flusso di contanti sulle sue carte di credito arrivava a 5 mila dollari al mese. Una parte proveniva dalla famiglia. Anche lo pseudonimo non sarebbe originale. Nel senso che esiste uno sceneggiatore americano che si chiama Rexal Ford: Kaufmann potrebbe aver provato nel tempo a farsi scambiare per lui allo scopo di ottenere vantaggi nel mondo del cinema.

Stelle della notte

Kaufmann nel 2020 avrebbe ottenuto il beneficio fiscale di 863.595,90 euro per la produzione del film Stelle della Notte, in cui compare come regista. Ad anticiparlo è stato Franco Bechis su Open. Il finanziamento era stato approvato nel 2020 (governo Conte, ministro Franceschini) e concesso tramite una società italiana di consulenza per la produzione cinematografica. A firmare il decreto 2872 è stato il direttore generale del ministero Nicola Borrelli. La società Coevolutions, con sede a Roma, ha sbloccato il finanziamento. Il titolare Marco Perotti ha presentato la domanda. Il tax credit secondo i documenti sarebbe stato utilizzato nel 2021. La domanda definitiva è stata presentata nel 2023, sfruttando il fatto che la vecchia normativa consentiva di erogare i finanziamenti alle produzioni straniere anche a fronte di poche scene girate in Italia. Il ministero ha avviato verifiche e se dovessero emergere irregolarità “oltre alla revoca immediata del beneficio concesso - spiega il dicastero - il produttore verrebbe escluso dai benefici della legge Cinema per 5 anni e le fattispecie emerse verrebbero segnalate ai competenti organi giudiziari”.

Il rischio estradizione

Kaufmann è attualmente detenuto nel carcere di Larissa in Grecia. Ha fatto sapere di essere contrario all'estradizione in Italia proferendo insulti nei confronti della magistratura italiana e definendola mafiosa e che vorrebbe tornare negli Stati Uniti. A Roma si attende l'esito dell'esame del Dna sulla bambina per avere la certezza che fosse sua figlia. C'è il rischio che gli Stati Uniti possano chiedere il ritorno del detenuto in patria. Secondo quanto riferito da fonti giornalistiche, tra il 20 maggio e il 5 giugno l'uomo sarebbe stato fermato almeno tre volte da pattuglie di polizia a Roma, in stato di alterazione e con comportamento aggressivo, senza che venisse identificato in modo corretto, né preso in carico dai servizi o segnalato alle autorità competenti. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha aperto un'indagine per accertare eventuali responsabilità.