Amori, sesso, segreti: cent'anni di Novella. La storia vista dal buco della serratura

Cent’anni di moltitudine. Cent’anni di vip, teste coronate, politici, star dello spettacolo messi a nudo (spesso in senso stretto) per raccontarne vita, morte e miracoli sulla carta patinata. Il mondo tinteggiato di rosa: è il segno distintivo di Novella 2000, che festeggia l’uscita del primo numero datato 25 giugno 1919. La torta di compleanno è un volumetto - prefatto dall’editore Daniela Santanchè e curato dal direttore Roberto Alessi - zeppo di copertine, volti e storie che hanno caratterizzato un secolo d’Italia, vista dal buco della serratura. Certo quel primo numero aveva un’impostazione molto diversa. Ma neanche troppo, a ben vedere. Era frutto dell’idea di quattro amici, che affidarono la redazione a uno di loro: Mariano Mariani. Novella era il nome e novelle erano il contenuto. Esemplare il sommario, tra romanzieri e poeti come Salvator Gotta, Ferdinando Paolieri, Marino Moretti. E soprattutto Guido da Verona, capostipite del romanzo d’appendice e della letteratura soft-erotica, creatore di best seller. Un autore antifascista mascherato dietro il suo stile leggero e un po’ snob, che accarezzava le fantasie nascoste della borghesia. Prima mensile, poi quindicinale e finalmente settimanale, Novella si accaparrò le firme più prestigiose: Pirandello e Grazia Deledda, D’Annunzio e Kipling, George Bernard Shaw e Scerbanenco. Dall’editrice Italia, il pallino passò presto a Mondadori e quindi a Rizzoli. Era il 1927, il momento della prima rivoluzione. La nuova formula è quella dei racconti sentimentali e passionali,...

Cent’anni di moltitudine. Cent’anni di vip, teste coronate, politici, star dello spettacolo messi a nudo (spesso in senso stretto) per raccontarne vita, morte e miracoli sulla carta patinata. Il mondo tinteggiato di rosa: è il segno distintivo di Novella 2000, che festeggia l’uscita del primo numero datato 25 giugno 1919. La torta di compleanno è un volumetto - prefatto dall’editore Daniela Santanchè e curato dal direttore Roberto Alessi - zeppo di copertine, volti e storie che hanno caratterizzato un secolo d’Italia, vista dal buco della serratura. Certo quel primo numero aveva un’impostazione molto diversa. Ma neanche troppo, a ben vedere. Era frutto dell’idea di quattro amici, che affidarono la redazione a uno di loro: Mariano Mariani. Novella era il nome e novelle erano il contenuto. Esemplare il sommario, tra romanzieri e poeti come Salvator Gotta, Ferdinando Paolieri, Marino Moretti. E soprattutto Guido da Verona, capostipite del romanzo d’appendice e della letteratura soft-erotica, creatore di best seller. Un autore antifascista mascherato dietro il suo stile leggero e un po’ snob, che accarezzava le fantasie nascoste della borghesia.

Prima mensile, poi quindicinale e finalmente settimanale, Novella si accaparrò le firme più prestigiose: Pirandello e Grazia Deledda, D’Annunzio e Kipling, George Bernard Shaw e Scerbanenco. Dall’editrice Italia, il pallino passò presto a Mondadori e quindi a Rizzoli. Era il 1927, il momento della prima rivoluzione. La nuova formula è quella dei racconti sentimentali e passionali, orientati senza più remore verso un pubblico di donne. Con una chiave originalissima. Non è un caso se l’emancipazione femminile passa dal seno nudo - uno scandalo, ma la foto è artistica - di Paola Borboni, bellissima e già regina del teatro negli anni ‘20: "In quel periodo - avrebbe spiegato più tardi - le attrici come me erano considerate da alcuni al pari delle prostitute. La stampa popolare riuscì a dare dignità alle donne".

C’è dell’altro. Il Vate Gabriel in perizoma, con i gioielli di famiglia e i bicipiti in bella vista: un sirenetto, il primo di una lunga serie per la rivista. Ma anche uno scrittore grandissimo, il poeta soldato, un arcitaliano, il superuomo, l’amante guerriero, il seduttore di suprema eleganza. È un successo strepitoso, le tirature volano a 250mila copie all’inizio degli anni ‘30. E raggiungono quota 400mila a giugno 1940, nell’ora solenne del Duce e della patria che entrava in guerra. Ma le rivoluzioni sono state due. La seconda nasce dall’intuizione di Enzo Biagi nel 1967. Le vendite ristagnano, così nella testata - accanto al solito Novella - compare un numeretto che ne cambia radicalmente le sorti: 2000, ovvero il futuro è già cominciato. Partendo dal presente di un’attualità sempre più pettegola e irriverente. Bingo. A inizio anni ‘70 le copie stampate schizzano da 50mila a 700mila.

Già, ma perché? In salotto, in treno, sotto l’ombrellone, dal parrucchiere, in sala d’attesa del dentista: il fatto è che le lettrici (e anche i lettori, ammettiamolo) dilagano. E sfogliano avidamente le pagine del rotocalco. I paparazzi sono scatenati: tradimenti, menzogne, amorazzi, coppie spaccate, vigliaccherie e vizi privati dei soliti noti vengono spiattellati come sono nella realtà. È il gossip, bellezza. Tutto rigorosamente vero. Tutto rigorosamente falso. L’eccesso e l’esagerazione fanno parte del gioco, è il tacito accordo tra Novella e il suo pubblico. E del resto la gente vuole questo: sesso, bugie e linotype. Il magazine è un caleidoscopio di scoop. Il figlio nascosto di Claudia Cardinale: vi sveliamo noi chi è il vero padre. Esclusivo: ecco il certificato del matrimonio messicano della Loren e Carlo Ponti. Lui era sposato, aveva due figli, rischiava l’incriminazione per bigamia. Ci volle Pompidou per propiziare le nozze regolarizzatrici, nel ‘66 min Francia. Povera Sophia, il suo conto con la legge non finisce qui: nell’82 passa 17 giorni ini cella a Caserta per evasione fiscale, salvo vedersi assolta in Cassazione 31 anni dopo. La divissima, la figlia del quartiere diventata star globale, obbligata a costituirsi: che show l’entrata in carcere, mancava solo il red carpet.

Novella seguì le sue prigioni minuto per minuto, tutto documentato a colpi di clic. Ah, che tempi. E che spasso. Al Bano, Romina e poi la Lecciso. L’ombelico tuca tuca di Raffaella. Mina aspetta un figlio da Corrado Pani, un uomo sposato. La Zanicchi dice sì in abito premaman.

Il tormentone della love story proibita tra Coppi - ancora una relazione extraconiugale alla ribalta - e Giulia Occhini, la Dama bianca. I baci, i diamanti, il whisky, gli schiaffi tra Liz Taylor e Richard Burton, la coppia più glamour e rissosa della Hollywood sul Tevere. E le serate al Piper? La bionda Patty, le gambe di Loredana, i ragazzi che scoprono la libertà. In fondo chi compra il giornale vede trattati - per interposto vip - i temi che lo interessano personalmente. Senza ipocrisie e senza moralismi. Senza la condanna della Chiesa. Le relazioni fuori dal matrimonio. I figli cosiddetti illegittimi. Il divorzio. L’omosessualità. E la cocaina: chi cade, finisce dentro e poi risorge ha una storia comune a molti. Fuori dai riflettori, è un rito catartico e consolatorio. L’identificazione tra ordinary people e star: anche i ricchi, i belli e i famosi piangono proprio come noi. La differenza è che i ricchi, i belli e i famosi hanno un palcoscenico da sogno.

Ecco la favola bella - con finale tragico - di Grace e Ranieri nel principato da fiaba. Ecco il triangolo Onassis-Callas-Jacky sul panfilo Christina. Ecco il tifo sfegatato per Lady D, la principessa del popolo che Casa reale non poteva capire. Ecco le notti brave di Agnelli a Capri con Anitona: "Io innamorato? Innamorarsi è da cameriere". Ecco Tronchetti Provera e Afef, Edwige e Luca di Montezemolo. Ecco Lapo e i suoi demoni. Ecco Sandrocchia con Craxi: "Fellini è stato l’amore, Bettino la passione". Ed ecco Silvio e Veronica, ovvero: quando il romanticismo diventa un tiro-assegno.

Ma se cambia la morale e cambia il comune senso del pudore, cambia perfino il Vaticano. Non è papa Wojtyla quel signore con gli sci, sulla montagna di Ovindoli nell’87? E non è sempre lui che nuota in piscina? Anche il Pontefice-atleta è una realtà con cui dover fare i conti.

C’è un segreto di Pulcinella che spinge la gente a salire sulla giostra. Ed è che tutti hanno un segreto. Novella è pronta a svelarlo. Maria De Filippi: chi guarda i miei programmi si identifica, ecco il segreto. Paolo Bonolis: il mio segreto è Sonia, devo tutto a mia moglie. Chiara Ferragni: non ho segreti, volevo raccontare me stessa ed è quello che faccio. Maurizio Costanzo: ho successo con le belle donne, ai muscolari che rosicano dico che il segreto è un’ora in meno in palestra e una in più su un libro. Segreti, segreti, segreti. Una molla irresistibile fra premi Oscar, mezze calzette e tronisti a caccia di celebrità. Il titolone in copertina non lascia scampo: «Un segreto inconfessabile divide Belen e Di Martino». E come resistere alla sorellina della showgirl, Cecilia, che alza il velo sul segreto dell’amore per Ignazio Moser: "Il sesso fra noi è fondamentale. Lui ha tanto da offrire, sono stata chiara?". Chiarissima, signora.

Molto più sobrio il segreto di Cristiano Ronaldo, il più pagato e il più bello fra i calciatori: nessuna velina ma una moglie mozzafiato, la dieta ferrea e cinque pisolini al giorno da 90 minuti (la durata di una partita, manco a dirlo). Non è più tempo del si fa ma non si dice. Si fa tutto e tutto si racconta, basta spingere il bottone del frullatore. Novella 2000 è un immenso ritratto: come eravamo e come siamo. Resta da capire come saremo. Il prossimo numero ce lo dirà.