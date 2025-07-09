"Ammazzò di botte mio figlio". Lo incontra in strada e gli spara

Uccide l’uomo condannato per la morte del figlio, massacrato di botte cinque anni fa. Una vendetta privata, un rancore che avrebbe convinto Guglielmo Palozzi, 62 anni, a uccidere Franco Lollobrigida, 35 anni, nel cuore di Rocca di Papa, cittadina dei Castelli Romani a pochi chilometri dalla Capitale. Il 62enne, operatore ecologico, avrebbe vendicato la morte del figlio, Giuliano Palozzi, avvenuta nel gennaio del 2020 per mano di Lollobrigida, che lo picchiò per un debito di soli 25 euro. Giuliano morì dopo qualche mese di agonia in un ospedale romano. Ora dopo cinque anni è Lollobrigida a morire, per mano del padre del ragazzo. È l’epilogo di una vicenda che ha scosso la comunità dei Castelli Romani, nata da una rissa per futili motivi.

Lollobrigida aveva ammesso con gli inquirenti di aver colpito il coetaneo con un pugno tra il naso e lo zigomo dopo aver visto il rivale estrarre qualcosa, forse un’arma, e dunque di avere agito per difesa. Nel febbraio del 2024 la corte d’Assise gli aveva dato ragione, assolvendolo. Lo scorso maggio però la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza condannando il giovane a dieci anni per omicidio preterintenzionale. Con ricorso in Cassazione, l’uomo era a piede libero. Secondo la ricostruzione i due si sono incontrati e la situazione è degenerata: Lollobrigida è stato colpito da un proiettile, alla schiena, e ferito ha percorso qualche decina di metri, poi è stramazzato al suolo. Guglielmo Palozzi è stato fermato dai carabinieri di Frascati senza opporre resistenza.