Ammazzata dal re dei vini. Una lite finita nel sangue . In casa tracce di cocaina

PALAU (Gallura)Una lite finita con la morte di Cinzia Pinna. Questa è la spiegazione data agli investigatori da Emanuele Ragnedda, imprenditore del vino e reo confesso dell’omicidio. La 33enne di Castelsardo era scomparsa da Palau nella notte tra l’11 e il 12 settembre. Ragnedda ha indicato dove si trovava il cadavere nascosto e poi recuperato nella tenuta della sua azienda Concaentosa. Secondo la sua versione, avrebbe sparato più colpi di pistola contro la ragazza al culmine di un litigio, quando lei si sarebbe avvicinata a lui con un oggetto in mano. Ragnedda dice di aver sparato per paura.

LE ANALISI SULLA POLVERE BIANCANel frattempo dal mattino di ieri il Ris di Cagliari è al lavoro nella tenuta tra Palau e Arzachena. In casa sono state trovate tracce di polvere bianca. Si attende la conferma dei test tossicologici, ma si sospetta che si tratti di cocaina. Lo stesso imprenditore avrebbe detto durante l’interrogatorio di aver consumato cocaina in quei giorni. Tutti gli oggetti sono stati repertati, così come le tracce di sangue trovate sul divano in salotto e all’esterno della casa. Non è stata ancora fissata in tribunale a Tempio Pausania l’udienza di convalida del fermo davanti alla gip. Ragnedda, assistito dall’avvocato Luca Montella, si trova nel carcere di Nuchis dopo l’interrogatorio in caserma. È accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

LE INDAGINI SUL MOVENTELe famiglie Ragnedda e Pinna si conoscono da tempo. La famiglia di Cinzia è molto nota in Gallura per avere gestito per anni ristoranti e hotel tra Castelsardo e Tempio Pausania. Lei lavorava come cameriera in un locale di Palau. I due si frequentavano ogni tanto. Prima di confessare Ragnedda aveva coinvolto un milanese di 26 anni poi risultato estraneo ai fatti. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal procuratore capo di Tempio Pausania Gregorio Capasso e dalla sostituta Noemi Mancini. Le immagini delle telecamere hanno registrato Cinzia mentre saliva sull’automobile dell’imprenditore del vino nella notte della sua scomparsa. Secondo chi ha visto le immagini la ragazza si trovava in condizioni psicofisiche precarie.

UN PAESE IN LUTTOCastelsardo, meno di 6mila abitanti sulla costa settentrionale della Sardegna, è in lutto. il parroco della cattedrale, don Pietro Denicu, ha organizzato una fiaccolata in ricordo di Pinna. "Ci sono momenti in cui le parole non bastano – dice la la sindaca, Maria Lucia Tirotto – Questo è uno di quelli. Il cuore di Castelsardo è unito e come sindaca, ma anche genitore, sento il dovere di esprimere un pensiero comune in questo momento di profonda tristezza".