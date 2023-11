Ammazzata a coltellate, il marito non si trova

Non ha avuto il tempo di chiedere aiuto e non ha avuto scampo, dopo esser stata colpita nella sua casa da una o forse più coltellate all’addome. Solo questo si sa della morte di Michele Dawnfaiers, 66 anni, un’inglese che da almeno tre viveva a Casoli, centro della provincia di Chieti, in una villetta nella campagna, insieme al compagno 74enne Michael. Del quale al momento non c’è più traccia e che i carabinieri stanno cercando in tutta la zona. Sparito lui e sparita anche la macchina di famiglia. Insieme all’uomo, anch’egli inglese, la 66enne aveva scelto, come tanti connazionali nei paesi vicini, di trasferirsi in Abruzzo, in una zona apprezzata per la tranquillità e la vicinanza della montagna. E inglese è anche l’amica che per tre giorni l’ha cercata invano chiamandola al telefono e che ieri, preoccupata, è andata a casa sua scoprendo la tragedia. Sono state diramate alle forze dell’ordine la descrizione dell’auto con cui si sarebbe allontanato il compagno della 66enne e le sue generalità.