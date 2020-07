Saranno l’una affianco all’altro, nella chiesa di San Rocco, a Borgotaro nel Parmense. Vittima e carnefice insieme per l’ultimo saluto. Anastasia Rossi, l’infermiera dal sorriso pulito, travolta dalla follia omicida del marito, e lui, Franco Dellapina, che prima le ha sparato e poi ha premuto il grilletto contro se stesso. "Un unico funerale è un gesto d’amore profondo. Tutto per mio nipote, a cui spetta la prova più dolorosa a soli 14 anni". Alessandra Rossi, sorella di Anastasia, è svuotata, ma trova la forza di rispondere all’ennesima telefonata. "Anche Anastasia ed io abbiamo perso la mamma poco più che bambine. L’ha portata via un male che non perdona e...

Saranno l’una affianco all’altro, nella chiesa di San Rocco, a Borgotaro nel Parmense. Vittima e carnefice insieme per l’ultimo saluto. Anastasia Rossi, l’infermiera dal sorriso pulito, travolta dalla follia omicida del marito, e lui, Franco Dellapina, che prima le ha sparato e poi ha premuto il grilletto contro se stesso. "Un unico funerale è un gesto d’amore profondo. Tutto per mio nipote, a cui spetta la prova più dolorosa a soli 14 anni". Alessandra Rossi, sorella di Anastasia, è svuotata, ma trova la forza di rispondere all’ennesima telefonata. "Anche Anastasia ed io abbiamo perso la mamma poco più che bambine. L’ha portata via un male che non perdona e questo ci ha lasciato un grande vuoto dentro. Conosco bene l’abisso e sto facendo tutto per il bene di mio nipote. Mi importa solo di lui".

Così racconta poco prima del rosario in suffragio della sorella. Questo pomeriggio alle 14,30 verranno celebrati i funerali ed è attesa una gran folla. Nel giorno del lutto cittadino in cui Borgotaro, squassato fin dalle fondamenta, si fermerà per l’addio ai coniugi, in tantissimi si assieperanno tra le navate. "È stata una decisione condivisa da entrambe le famiglie – rimarca Alessandra con una dignità che disarma –. In questo momento c’è bisogno di pace e invito alla calma tutti coloro che hanno scritto insulti sui social e che non rispettano la decisione di un’unica celebrazione". Già, perché la notizia della messa comune per la coppia ha suscitato una raffica di commenti indignati rovesciati su Facebook senza filtri. "È stata una tragedia e ora c’è solo bisogno di silenzio e pace, specialmente per il figlio". Un figlio a cui è crollato il terreno sotto i piedi non più tardi di giovedì scorso, quando l’inferno si è spalancato nella palazzina di viale Libertà dove i corpi esanimi dei due coniugi sono stati rinvenuti dai carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il quadro di quanto accaduto è nitido.

Franco è rincasato dopo una cena e con la carabina da caccia ha sparato alla moglie Anastasia. Poi, puntandosi la canna al mento, si è tolto la vita. Ancora da mettere a fuoco fino in fondo invece il perché di questa follia, che si è abbattuta come uno tsunami distruggendo due famiglie.

Anastasia Rossi, 34 anni, infermiera all’ospedale Santa Maria di Borgotaro, adorava il figlio e conosceva un unico modo di affrontare il lavoro: gettandovisi a capofitto. Senza risparmiarsi. Chi la conosce da sempre, ricorda il profondo altruismo che, fino alla fine, durante i mesi snervanti del Covid, l’ha vista in prima linea in corsia. Franco, 39 anni, l’agricoltore appassionato di caccia divorato negli ultimi giorni da chissà quali demoni. Secondo molti erano incagliati in un matrimonio ormai al capolinea che avrebbe spinto Anastasia a volersi separare. Una decisione forse mai accettata da Dellapina. Sulle due salme è stata eseguita l’autopsia e il magistrato ha dato il via libera per i funerali.

Le bare arriveranno dall’ospedale Maggiore di Parma e approderanno alla chiesa di San Rocco. Tutto a un pugno di metri dall’abitazione di quella stradina interna di viale Libertà, ora sotto sequestro per l’omicidio suicidio. Viste le norme sul distanziamento interpersonale, e la scarsa disponibilità di posti in chiesa, la famiglia ribadisce l’invito non solo alla calma ma anche al rispetto del dolore di tutti.