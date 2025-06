Ammazza la moglie dopo una lite. Poi si getta nel lago e annega

Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio suicidio quello scoperto a Rivalta, nel Torinese, dove è stato trovato in casa il cadavere di una donna. Secondo le prime ipotesi, la vittima potrebbe essere stata uccisa dopo una lite dal marito – alcune persone avrebbero sentito le urla della coppia provenire dall’appartamento – che poi si sarebbe tolto la vita nel lago grande di Avigliana.

Ieri mattina alcuni testimoni avevano dato l’allarme per un uomo che era stato visto gettarsi in acqua. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che lo avevano riportato a riva, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’era stato nulla da fare. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi sul posto, i due episodi sarebbero collegati.

La vittima del presunto femminicidio nel Torinese si chiamava Assunta Carbone, detta Susy. Aveva 54 anni e viveva insieme con Alessandro Raneri, 55 anni, l’uomo suicidatosi nel lago di Avigliana. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la pm torinese Elisa Pazé.