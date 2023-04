Amica disabile, classe rinuncia alla gita

"Preside, noi preferiamo andare al compleanno. Rinunciamo alla gita. O partiamo tutti, o nessuno": i ragazzi della IV C del liceo scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, hanno bussato alla porta della preside Lucia Cipriano e le hanno detto che per quest’anno avrebbero rinunciato alla gita di cinque giorni in Sicilia. Lo facevano per stare vicini alla loro compagna di classe costretta su una sedia a rotelle. Colpa di un problema organizzativo. L’agenzia alla quale l’istituto si era rivolto per organizzare il viaggio aveva dovuto spostare all’ultimo momento la data di partenza: pochi giorni. Ma così il periodo della gita sarebbe andato a coincidere con il giorno in cui la loro compagna avrebbe festeggiato i suoi 18 anni. E tra la gita ed il compleanno non hanno avuto dubbi. Un plauso al loro comportamento è arrivato dalla ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli: "Hanno dimostrato una grande sensibilità e credo che i nostri giovani possano essere un esempio positivo anche per tanti adulti. Complimenti ai ragazzi ma anche alla scuola e alle famiglie", ha osservato.