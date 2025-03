L’Amerigo Vespucci rientra a Trieste. Via a tre giorni di celebrazioni. In mare 1.333 imbarcazioni della 'Barcolana Special Edition'

Trieste, 1 marzo 2025 - L'Amerigo Vespucci, la nave scuola simbolo della Marina Militare italiana, torna a casa. A Trieste, dove è attesa tra le 15.30 e le 16, in un mare sereno e con un cielo soleggiato inizieranno tre giorni di festa ed eventi. Suonerà la Fanfara dei Bersaglieri a terra e il doppio sorvolo delle Frecce Tricolori terrà tutti con il naso in aria. In mare ci saranno le 1.333 imbarcazioni iscritte alla 'Barcolana Special Edition'.

La portaerei Trieste, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare Italiana dal secondo dopoguerra, è già nel capoluogo giuliano, ormeggiata di fronte a piazza dell'Unità d'Italia.

La portaerei Trieste ormeggiata al porto di Trieste in attesa dell’arrivo dell’Amerigo Vespucci

Lo storico veliero e nave scuola, nonché Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, rientra dal suo Tour mondiale. E da Trieste ripartirà per il "Tour Mediterraneo" che toccherà 17 città per concludersi a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare.

Trieste è in festa, tanta gente e autorità civili e militari, sono lì ad accoglierla. Ad attendere in porto la Vespucci, oltre a le quasi mille unità della Barcolana, ci saranno anche le 10 imbarcazioni del "Marina Militare Nastro Rosa Tour", il Giro d'Italia in barca a vela. A bordo Caterina Banti, oro olimpico a Parigi, e Giovanna Micol, entrata nella storia dell'America's Cup con il Team Luna Rossa.

Debutta per l'occasione il "Villaggio IN Italia", luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia con un mini expo pluriennale itinerante voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 ministeri per raccontare le eccellenze del Made in Italy portato in giro per il mondo.

Il ministero per le Disabilità sarà presente al Villaggio IN Italia con un ricco programma che mette al centro il tema della 'valorizzazione delle persone': dall'1 al 3 marzo stand espositivi e incontri, in particolare il 3 marzo, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, un panel dal titolo "L'inclusione lavorativa e le competenze di ogni persona".

Al Villaggio IN Italia sarà esposta l'opera in bronzo "La David", realizzata da Jago, uno dei maggiori esponenti dell'arte italiana contemporanea che ha accompagnato in tutte le tappe all'estero Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia. Da 1 al 7 marzo presso la sala Biasutti del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia sara' allestita la mostra fotografica "A tutto tondo - il Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci" di Massimo Sestini, in collaborazione con la Marina Militare.

A bordo della Vespucci il 3 marzo alle ore 10.30, si svolgerà invece il Consiglio di amministrazione di Difesa Servizi, la partecipata del ministero della Difesa che si occupa di valorizzare gli asset delle forze armate. Si tratta del primo Cda a bordo del veliero in Italia. La Rai, media partner del Tour Mondiale, ha riservato alla Vespucci un palinsesto speciale, a partire dalle dirette del Tg1 e di RaiNews24 di oggi dedicate all'arrivo di Nave Vespucci e all'inizio del Tour Mediterraneo.

Si potrà visitare la nave scuola nei giorni 2 e 3 marzo, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 per i gruppi e al pomeriggio dalle 13.00 alle 20.00 per tutti coloro che hanno prenotato, gratuitamente, sul sito www.tourvespucci.it: purtroppo c'è già il 'sold out'. Ancora disponibili invece le visite alla portaerei Trieste, aperta al pubblico domani marzo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 20.00 e lunedì 3 dalle 9.00 alle 12.00. Il programma del Villaggio In Italia aprirà domenica mattina alle 9.00 con la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Unità d'Italia.