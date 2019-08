Roma, 27 agosto 2019 - La foto che ritrae Christian Gabriel Natale Hjorth - uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato a morte la notte del 26 luglio - con le mani legate dietro la schiena e una bandana sugli occhi in una stanza della caserma di via In Selci a Roma, ha fatto il giro del mondo suscitando indignazione e polemiche. A spiegare le motivazioni di quel trattamento - tramite il suo avvocato Andrea Emilio Falcetta che ha depositato una memoria difensiva ai magistrati che indagano - è il maresciallo, amico di Rega, che scattò quella foto, indagato per rivelazione di atti di ufficio. Quella foto non doveva essere pubblicata, ma era riservata ad una chat di Whatsapp interna di soli carabinieri che si stavano scambiando informazioni.

UN "MEZZO DI CONTENIMENTO" - Il maresciallo ha spiegato che la diffusione della foto nella chat di colleghi era finalizzata a mostrare che i responsabili dell'omicidio di Rega erano stati presi e che - a differenza di quanto diffuso subito dopo il delitto - non erano magrebini. Una foto che poi "è stata inopinatamente consegnata alla stampa da altro carabiniere, quasi certamente non partecipante alla chat", che sarebbe stato già individuato dai vertici dell`Arma. E quella bandana, messa da un altro carabiniere ancora, era un "mezzo di contenimento", perché il ragazzo, dopo un cocktail di psicofarmaci, dava testate ai militari, ai pc e al muro. "I due ragazzi erano ancora visibilmente sotto l`effetto di sostanze alteranti", ed era stato proprio il suo assistito a raccogliere in una busta "una quantità e varietà di psicofarmaci vistosamente esagerata" e nel portarli alla caserma lo stesso maresciallo "riportò lesioni al volto giacché uno dei due, sia pure immobilizzato mediante manette, dava testate agli operanti, venne perciò bendato da altro e diverso militare per un tempo di 4 o 5 minuti che si rivelò fortunatamente sufficiente ad interrompere i suoi atteggiamenti aggressivi e di autolesionismo". Una decisione avvallata - secondo la memoria difensiva - anche da due ufficiali, un capitano ed un maggiore, "la cui presenza rassicurò tutti gli operanti che tale precauzione costituisse senza alcun dubbio un legittimo e proporzionato utilizzo di strumenti di contenimento nei confronti dell'arrestato sia per prevenire lesioni verso gli operanti che gesti di autolesionismo." L'interrogatorio - come sottolineato a suo tempo, ricorda l'avvocato, dallo stesso procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma Giovanni Salvi - si svolse con ogni garanzia di legge - infatti "all'arrivo dei difensori e dei pubblici ministeri il ragazzo si era finalmente calmato, tanto è vero che già da tempo era stato liberato dalla benda".

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - Nella memoria difensiva depositata dall'avvocato, il maresciallo che scattò la foto ricostruisce i fatti: ad informarlo dell'agguato mortale a Rega, intorno alle 5.40 del 27 luglio 2019, la telefonata di un collega, da quel momento "partecipò attivamente alle ricerche degli autori del brutale assassinio", per ordine del suo superiore. Era già stata diffusa 'la falsa notizia' - si ricorda nella memoria - che ad assassinare il vicebrigadiere fossero stati due pregiudicati per droga di origine magrebina. E "dai minuti immediatamente successivi alla morte di Mario e per le seguenti 8 ore che precedettero la cattura dei due indagati, tutti i militari della chat, mossi sia dal senso del dovere che dalla comprensibile spinta emotiva conseguente al brutale assassinio del loro amico e collega, scambiarono centinaia di messaggi e decine di fotografie di pregiudicati nonché addirittura gli audio della telefonata intercorsa tra il Brugiatelli ed uno dei due ragazzi americani, oltre a frammenti dei video inerenti la scena del crimine". Tutto per aiutare le indagini: lo "scopo principale - spiega la memoria difensiva - era: indicare ai militari impegnati nelle indagini romane sull`omicidio tutti i possibili identikit di spacciatori già noti a ciascuno per ragioni evidentemente connesse ai servizi operativi svolti in passato nella città di Roma".

TESTIMONIANZA IMPORTANTE - L'avvocato, nella memoria, chiede che il suo assistito sia interrogato in quanto la sua testimonianza è importante per ricostruire la dinamica dell'omicidio del vicebrigadiere e chiarire 'i troppi misteri'. Il maresciallo infatti "ritiene di potere conferire informazioni e dettagli utili a chiarire, ove occorra, quanto fin qui ha appreso in ordine alle modalità dell'agguato mortale". Intanto il prossimo venerdì al Ris di Roma saranno analizzati gli indumenti indossati da Mario Cerciello e dal suo collega Andrea Varriale la sera del delitto in via Federico Cesi.

IL DIFENSORE DI HJORTH - "Che le manette vengano utilizzate a fine di contenimento sarebbe plausibile, ma in tanti anni di professione non mi è mai capitato di veder utilizzato il bendaggio 'per evitare' che un fermato 'faccia male a se stesso o ad altri'". Lo ha detto all'Agi l'avvocato Francesco Petrelli, legale di Cristian Gabriel Natale Hjort, commentando il contenuto della memoria difensiva. "Senza entrare nel merito di una indagine che è ancora in corso - ha aggiunto il legale - diciamo solo che se tale giustificazione è autentica e l'affermazione corrisponde al senso comune la cosa non può che destare qualche sorpresa e qualche perplessita'".