America fredda con Kiev. Zelensky chiede aiuti, faccia a faccia con Biden. Muro dei repubblicani

"Ora o mai più. O abbiamo i vostri aiuti e quindi possiamo sperare di ricacciare i russi altre confine oppure la Russia di Putin prevarrà e dopo aver battuto noi attaccherà, come ha già fatto, altri Paesi. Per questo è una questione di vita o di morte, per noi e anche per voi. I soldi dei vostri contribuenti servono a salvare la libertà in Europa e ad evitare che la Nato sia costretta a una guerra nucleare". Nel parlare con i parlamentari repubblicani ha usato tutte le armi della retorica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è volato a Washington per incontrare Joe Biden e soprattutto per ottenere dal Congresso quei 61 milioni di dollari di aiuti militari che sono bloccati dalla fronda isolazionista repubblicana.

Ma ha trovato un muro. Al termine dell’incontro a porte chiuse con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente della Camera Usa, il repubblicano Mike Johnson, ha dichiarato alla stampa che i repubblicani non daranno il via libera a nuovi aiuti per l’Ucraina a meno che la Casa Bianca non soddisfi due condizioni: includere la sicurezza delle frontiere nel pacchetto di aiuti e fornire una strategia dettagliata su come l’Ucraina può vincere la guerra.

"Ho ribadito a Zelensky – ha detto – che siamo al suo fianco contro la brutale invasione di Putin, che il popolo americano difende la libertà e loro sono dalla parte giusta in questa lotta – ha detto Johnson, all’emittente Nbc –, ma abbiamo bisogno di una chiara articolazione della strategia per consentire all’Ucraina di vincere. Quello che l’amministrazione Biden sembra chiedere sono miliardi di dollari aggiuntivi senza un’adeguata supervisione. E poi abbiamo bisogno di un cambiamento drastico al confine con il Messico, dove è in corso un’assoluta catastrofe migratoria. E finora non abbiamo avuto nessuna delle due cose". A parte il fatto che avere “una chiara strategia“ richiederebbe sapere in anticipo le strategie militari ucraine, il che costituirebbe un grazioso regalo ai russi, il nocciolo della questione sono i fondi per contrastare l’immigrazione.

Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha detto ai giornalisti che "un accordo è impossibile prima di Natale, e non accadrà fino a quando Joe Biden non raggiungerà un accordo con i repubblicani, che vogliono collegare il finanziamento per l’Ucraina alle nuove misure di sicurezza delle frontiere".

Frustrati i leader democratici. "La persona più felice in questo momento per il blocco del Congresso – ha commentato Chuck Schumer, il leader del Senato democratico – è Vladimir Putin. Si compiace del fatto che le politiche di confine trumpiane stiano sabotando gli aiuti militari all’Ucraina". Ma tant’è.

Per questo quando Zelensky è andato alla Casa Bianca per incontrare Biden aveva il viso nero. "Siamo ad un punto di svolta della storia, il Congresso deve approvare i fondi aggiuntivi per l’Ucraina – ha detto Biden, parlando per primo davanti alle telecamere – Putin non può vincere, vorrebbe bombardare la rete elettrica ucraina prima dell’inverno e dobbiamo impedirglielo. La libertà deve essere garantita. Per questo ha appena firmato un altro prelievo di 200 milioni di dollari dal bilancio dipartimento della difesa per l’assistenza militare di urgenza all’Ucraina". Ma tra 200 milioni e i 61 miliardi attesi ce ne corre.

"Ogni giorno – ha detto Zelensky a Biden – i nostri soldati dimostrano che l’Ucraina può vincere, abbiamo già dimostrato di poter sconfiggere i russi. Fmi e Banca Mondiale sono rimasti impressionati dalla crescita economica dell’Ucraina, quasi il 5%. Stiamo andando nella direzione giusta e con lei voglio discutere di come rafforzare il nostro rapporto e parlare dei nostri obiettivi per il 2024. Già avevamo discusso di una produzione di armi in Ucraina per accelerare l’offensiva. E dobbiamo procedere più velocemente con i beni russi congelati, oltre 300 miliardi di dollari che dovremmo usare per proteggerci dalla guerra dei russi". Ma a porte chiuse, Zelensky è stato molto più diretto: "Noi siamo pronti a morire per la nostra terra, ma senza i vostri aiuti militari, vincerà Putin".