Roma, 29 novembre 2020 - Quarantamila candidature per 100 posti di operatori ecologici. Succede a Roma, dove le candidature per la selezione di 100 addetti part time alle operazioni di spazzamento hanno raggiunto una quota da record. Il centro per l'impiego della Regione Lazio, che sta operando le verifiche tecnico-formali sul monte delle domande, trasmetterà nei prossimi giorni all'azienda Ama l'elenco delle candidature valide pervenute entro il termine di scadenza, che era fissato alla mezzanotte del 23 novembre scorso. L'Ama provvederà quindi a stilare la graduatoria preliminare sulla base di quanto previsto nel bando per passare alla fase 2 della selezione vera e propria.

© Riproduzione riservata