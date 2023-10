Alunna tenta il suicidio. Salvata dal bidello-eroe

"Il nostro Istituto ha vissuto momenti drammatici per un tentativo di suicidio da parte di una alunna. Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza danni fisici per la ragazza. La dirigenza e il personale tutto ringraziano il collaboratore scolastico Franco Rotunno che, a rischio della propria incolumità, non ha esitato ad afferrare la ragazza frenandone la caduta". È quanto si legge sul sito dell’Istituto ’Pellati’ di Nizza Monferrato (Asti) dove si è verificato l’episodio. La studentessa ha 16 anni.