Altro medico aggredito Preso a calci e pugni dal figlio di una paziente

Ancora un medico vittima di un’aggressione sul posto di lavoro. È successo al Policlinico di Milano dove è il professionista stato aggredito e malmenato dal figlio di una sua paziente ieri pomeriggio, all’interno dell’ospedale che si trova nel centro del capoluogo lombardo. Un’aggressione particolarmente violenta: l’uomo gli avrebbe spezzato una gamba in più punti e il dottore, portato al pronto soccorso del suo stesso ospedale, in serata è stato operato dai suoi colleghi per ricomporre le fratture al femore.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, durante l’orario di visita. L’uomo, che era andato in ospedale a trovare la madre nel reparto in cui lei è ricoverata, ha iniziato a dare in escandescenze e se l’è presa con il medico, scaraventandolo a terra e continuando a infierire su di lui con tutto il peso del proprio corpo mentre i colleghi sanitari cercavano di fermarlo. Il personale del Policlinico ha chiamato immediatamente il 112 e alla Ca’ Granda sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno bloccato e identificato l’esagitato, in vista di una inevitabile denuncia.

giu. bo. e n. p.