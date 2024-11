Altro crollo a Scampia, torna la paura tra le Vele. Evacuate sei famiglie

Ancora un crollo alle Vele di Scampia (foto), gli edifici che nell’ultimo mezzo secolo sono diventati il simbolo di Gomorra e del degrado di Napoli: una città che oggi, con la loro demolizione, vuole mettersi quel passato alle spalle e voltare, finalmente, pagina. Stavolta non ci sono stati feriti, ma solo l’estate scorsa, per un fatto analogo, tre persone morirono. Il crollo di un pezzo di solaio fatiscente è avvenuto tra il quinto e il sesto piano della Vela Rossa. Nessuna conseguenza per le persone, nessuno è rimasto coinvolto.

Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, le forze dell’ordine e protezione civile insieme al vicesindaco di Napoli Laura Lieto per garantire il supporto e l’immediata evacuazione di sei nuclei familiari. La sera dello scorso 22 luglio, invece, il crollo si verificò nella Vela Celeste: tre persone morirono e 12 rimasero ferite, tra cui 7 bambini. Sul crollo indaga la procura di Napoli, con la sezione "Lavoro e colpe professionali", che ha aperto due filoni d’inchiesta.