Altro che ponte La politica è una cosa seria

Bruno

Vespa

Il pessimo spettacolo di assenteismo nella maggioranza che non ha consentito l’altro ieri l’approvazione del Documento di economia e finanza per la prima volta nei dieci anni in cui è richiesta la maggioranza assoluta mette seriamente a disagio anche chi ha sempre difeso la classe politica dal qualunquismo becero del tipo “lavativirubastipendi”. Settanta deputati su 400 erano assenti in una delle due votazioni più importanti dell’anno (l’altra è quella sul bilancio dello Stato). E se i 34 parlamentari dell’opposizione erano certo meno interessati all’esito della votazione, i 36 della maggioranza sono semplicemente imperdonabili. Dieci erano in ‘missione’. Tipologia di assenza comunicata al capogruppo senza alcun tipo di giustificazione. Sapevano che quando è richiesta la maggioranza assoluta dei voti le missioni equivalgono alle assenze, visto che non servono ad abbassare il quorum dei votanti?

Vale poco la legge del contrappasso per cui chi aveva programmato il lungo ponte ha dovuto interromperlo ieri costringendo alla inconsueta presenza prefestiva l’intero Parlamento. Qui si tratta di richiamare alle proprie responsabilità una classe politica, spesso di prima nomina, che deve avvertire il peso del privilegio di sedere in un Parlamento ridotto con enormi responsabilità. Vorremmo qui allargare il discorso agli staff ministeriali, regionali e comunali e a chiunque abbia la responsabilità di accelerare le procedure perché i soldi del Pnrr non vadano perduti.

Accanto a 69 miliardi a fondo perduto, abbiamo ottenuto prestiti per 122 miliardi. Qualcuno dice che abbiamo esagerato nella richiesta, ma lasciarli inutilizzati sarebbe un peccato. Sono più soldi del Piano Marshall che nel dopoguerra fu la base del Miracolo economico. Un’occasione irripetibile in cui gli eletti e i funzionari pubblici debbono ritrovare l’orgoglio di servire.