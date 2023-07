Altro che isolata La premier promuove l’Italia

Bruno

Vespa

Il primo ingresso ieri sera nello Studio ovale della Casa Bianca di un presidente del Consiglio italiano donna e di destra dimostra quanto siano cambiati i parametri di valutazione dalle due parti dell’Atlantico. Giorgia Meloni aveva incontrato Joe Biden già al G20 di Bali nel novembre scorso, ma è stato durante il G7 di maggio in Giappone che tra i due si è manifestata una familiarità sorprendente. Biden sa bene che Meloni è stata sostenitrice di Trump, ma la ferma posizione della leader di Fratelli d’Italia in favore dell’Ucraina prima all’opposizione e poi al governo ha ribaltato completamente le posizioni in suo favore. Ancora. Il governo italiano sta elegantemente sfilandosi dal rinnovo del patto sulla Via della Seta che nel 2019 Conte sottoscrisse con Pechino, unico premier del G7 a farlo. La Cina non ha rispettato i patti su una grossa commessa destinata a Leonardo e finita alla Francia, ma al di là di questo non si capisce perché l’Italia dovrebbe essere più sbilanciata in favore della Cina rispetto ad altri grandi paesi che ci fanno più affari. Il terzo motivo di comune interesse è l’Africa. Russi e cinesi sono ormai presenti nel continente più degli occidentali ed è interesse dei paesi atlantici arginare questa egemonia.

Il Piano Mattei per far prosperare l’Africa è una iniziativa italiana e ha fatto bene Meloni a chiedere a Biden un maggiore coinvolgimento economico in Tunisia, esercitando pressioni sul Fondo monetario internazionale. La premier ha portato per due volte von der Leyen (Commissione Ue) e Rutte (Olanda) in Tunisia e non ha invitato né Francia né Spagna al vertice mediterraneo di Roma per sottolineare che l’iniziativa è nostra. Insomma, l’underdog che avrebbe dovuto isolare l’Italia l’ha portata a una crescita economica superiore a Francia e Germania (cosa mai vista da molti decenni) e a una centralità diplomatica del tutto imprevedibile.