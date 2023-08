Altre quaranta persone dalla rotta balcanica

A Trieste, una quarantina di migranti provenienti dalla rotta balcanica è stata rintracciata da forze dell’ordine e militari dell’Esercito. Arrivati dalla Solvenia, sono stati individuati a piccoli gruppi in vari luoghi, tutti a ridosso della linea di confine. Molti sperano di continuare il viaggio verso altri Paesi europei, qualcuno, invece, ha chiesto accoglienza in Italia. Tra questi ultimi, in tanti trovano rifugio nel cosiddetto ‘silos’, un ex magazzino di granaglie completamente privo di ogni tipo di servizio, dove dormono a terra o in tende da campeggio. Da gennaio a luglio 2023 il totale degli arrivi di migranti a Trieste ha raggiunto quota 7.890, con un picco di 2.277 persone a luglio.