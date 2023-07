Altra tragedia nel ciclismo Muore a 17 anni per una caduta

di Angelo

Costa

Ancora un ciclista che perde la vita in corsa, ancora dopo una caduta in discesa. A poco più di un mese dalla tragica fine di Gino Mader, volato in una scarpata al giro di Svizzera, lo stesso destino è toccato a un ragazzo veneto di 17 anni, Jacopo Venzo, sulle strade austriache, dove stava correndo una gara internazionale a tappe riservata agli juniores, la categoria dove aveva esordito quest’anno.

L’annuncio è arrivato ieri mattina dal suo team, la trentina Campana Imballaggi, poche ore dopo il ricovero del giovane nella clinica universitaria di Lienz: gli organizzatori hanno immediatamente annullato la corsa e disposto un supporto psicologico per tutti gli altri 141 atleti iscritti alla prova.

Già protagonista delle prime gare stagionali, con un quarto posto al gp di Cotignola in Romagna e altri buoni piazzamenti, venerdì Venzo stava affrontando da solo la discesa del Mistelbacher Berg, una collina delle campagne dell’Alta Austria a una quarantina di chilometri da Vienna, quando in un’ampia curva a sinistra è uscito di strada. Subito soccorso dai medici di gara, è stato trasportato in elicottero al Keples Hospital di Lienz dove è deceduto nelle prime ore di ieri per la gravità delle lesioni riportate. Una drammatica sequenza che ha riportato alla mente quanto accaduto il mese scorso allo svizzero Mader, che negli stessi istanti in cui Jacopo è finito in terra veniva ricordato in lacrime al Tour da uno dei suoi compagni, il vincitore di tappa Mohoric.

"Con le lacrime agli occhi e il cuore devastato annunciamo che il nostro Jacopo ci ha lasciato. Era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita e per questo fa ancora più male. Adesso abbiamo un angelo in più a proteggerci", le parole con cui il suo team ha comunicato la triste fine di un ragazzo che in bici aveva preso a modello Vincenzo Nibali e sperava un giorno di poter correre la Parigi-Roubaix, la gara dei professionisti che amava di più.

Grande commozione a Cartigliano, il paese vicentino, nel Bassanese, dove Venzo viveva con la famiglia. Ma la notizia ha scosso un’intera comunità: anche il governatore regionale Luca Zaia ha voluto esprimere il suo dolore con una nota nella quale ricorda che "la perdita di una vita così giovane e promettente è una tragedia senza pari: difficile trovare parole adeguate, possano la famiglia e gli amici trovare forza e sostegno reciproco per superare questo momento di profonda tristezza".