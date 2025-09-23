Alto Adige, una tassa di soggiorno per i ‘turisti a quattro zampe’: il disegno di legge sul modello tedesco

Bolzano, 23 settembre 2025 – Una tassa di soggiorno per gli ‘amici a quattrozampe’ in vacanza. È la novità che attende i turisti diretti in Alto Adige nel 2026. Anche gli animali domestici dovranno pagare per soggiornare nelle bellissime località turistiche altoatesine: 1,50 euro al giorno in aggiunta all’ormai sdoganata tassa di soggiorno dei loro padroni.

Lo prevede un disegno di legge dell'assessore altoatesino Luis Walcher, che vuole anche reintrodurre, a livello provinciale, la tassa per i cani che risiedono in Alto Adige, abolita da Roma ormai 16 anni fa. Con l'incasso della nuova tassa di soggiorno, la provincia autonoma di Bolzano intende finanziare la pulizia delle strade e la realizzazione di aree per cani.

Lotta alle deiezioni canine: l’esame (fallito) del dna

Si tratta di un cambio di strategia nella lotta contro i padroni che non rimuovono le deiezioni dei loro cani. Durante la scorsa legislatura, la provincia di Bolzano aveva introdotto l'esame del dna obbligatorio per tutti i cani 'residenti'. Con il tracciamento genetico si voleva risalire ai proprietari maleducati.

Il provvedimento suscitò molto clamore e finì anche sulla stampa internazionale. Addirittura la Bbc si occupò, non senza ironia, del "poo problem", mentre l'agenzia Reuters raccontò dei "Dna detectives in una provincia italiana".

La via altoatesina si rivelò però di difficile applicazione, anche perché non era ben chiaro chi materialmente doveva segnalare e chi doveva invece rilevare il campione. Alla fine, nonostante vari inviti e rinvii, meno della metà – solo 12.000 di circa 30.000 cani registrati in Alto Adige –furono tracciati. Per questo motivo, Bolzano intende ora reintrodurre la tassa per i cani.

Con la reintroduzione della tassa per i cani residenti, Walcher ipotizza 100 euro per cane all'anno. Saranno esentati per due anni i cani, il cui dna era stato registrato, compensando così in qualche modo la spesa sostenuta a sua tempo per il tracciamento presso i veterinari. Una assoluta novità è invece la tassa di soggiorno per i 'turisti' a quattro zampe. Un altro vulnus del Registro Dna fu infatti che riguardava solo i cani 'residenti' e non i migliaia e migliaia di cani che arrivano in Alto Adige con i loro padroni vacanzieri.

Il modello tedesco: la Kurtaxe

In Germania la Kurtaxe per il migliore amico dell'uomo esiste già da tempo, soprattutto nelle località balneari del nord, come Binz e Sellin. Resta ovviamente in vigore l'obbligo per tutti – locali e forestieri – di rimuovere le deiezioni, altrimenti scattano multe tra 200 e 600 euro.

Secondo Walcher, il nuovo provvedimento è giusto perché tocca esclusivamente i proprietari di cani, altrimenti la pulizia dei marciapiedi sarebbe a carico della collettività tramite la Tasi, ricorda. “In un mondo perfetto – ammette – non ci sarebbero maleducati e non ci sarebbero deiezioni abbandonate”. La tassa (di soggiorno) per cani non è comunque ancora legge. Si tratta per il momento di un disegno di legge provinciale che deve superare ancora l'intero iter legislativo. Dovrebbe comunque entrare in vigore con il nuovo anno, salvo battute d'arresto.