Roma, 5 ottobre 2019 - Decine di auto della polizia a sirene spiegate davanti l'Altare della Patria hanno reso omaggio ieri sera ai due poliziotti uccisi ieri in Questura a Trieste. Le volanti si sono ritrovate davanti al Milite Ignoto, con i poliziotti all'esterno delle auto per ricordare i colleghi. Numerosi i romani e turisti che si sono fermati per immortalare il momento.

Trieste, la dinamica della sparatoria in Questura

Una cerimonia per rendere omaggio ai due agenti uccis, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, è in programma alle 12.15 davanti all'edificio. A quanto si apprende, le altre forze dell'ordine giungeranno con i loro mezzi e saluteranno con le sirene accese i due agenti. Verrà inoltre deposta una corona di fiori.