Alta velocità bloccata tra Firenze e Roma: cosa è successo

Roma, 19 luglio 2022 - Martedì di passione per chi attraversa l'Italia in treno. La linea dell'Alta Velocità Firenze-Roma è rimasta bloccata più di tre ore per un incendio di sterpaglie che è divampato tra Chiusi e Orvieto vicino ai binari e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La circolazione delle Frecce è stata sospesa dalle 16.55 e fino alle 19: lungo l'elenco dei treni Freccarossa e Frecciargento con ritardi sopra i 60 minuti. Lo stop ha coinvolto sia i treni AV sulla direttrice Torino-Salerno che quelli sulle direttrici per Venezia e Verona.

Disagi anche per chi viaggia su Intercity e regionali: lo comunica Trenitalia sul proprio sito avvisando che i convogli possono subire variazioni di percorso (qui tutti gli aggiornamenti). Cancellato il treno IC 598 che sarebbe dovuto partire da Roma Termini alle 18:15 e arrivare a Firenze Santa Maria Novella alle 21:25.

Al link Cerca Treno è possibile verificare in tempo reale dove si trova il proprio convoglio e valutare le opzioni alternative dalla stazione in cui ci si trova. Rete ferroviaria italiana fa sapere di essersi attivata "sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell'offerta ferroviaria".

Treni bloccati poi tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina sul Carso, con la stazione di Trieste praticamente inaccessibile. Anche in questo caso la causa è un vasto incendio che ha costretto peraltro alla chiusura di un tratto di 30 km di autostrada, tanto che Trenitalia è in difficoltà anche nel far viaggiare i bus sostitutivi.