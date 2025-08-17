Alpinista muore sul Monte Bianco. Il Soccorso alpino valdostano intervenuto sulla cresta del Brouillard

Roma, 17 agosto 2025 - Un alpinista è morto stamattina nel massiccio del Monte Bianco. Il corpo è stato recuperato sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota dal Soccorso alpino valdostano. Il cadavere è stato ha portato a Courmayeur. Le indagini sull'incidente sono affidate alla Guardia di Finanza di Entreves. I due compagni della vittima sono rimasti illesi e sono stati accompagnati a valle.

Ieri il Soccorso Alpino Valdostano aveva salvato un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto con la corda sul Dente del Gigante. Non senza difficoltà e con pericolosi diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori sono stati costretti a scalare il Dente del Gigante per raggiunto l'alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.