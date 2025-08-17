Domenica 17 Agosto 2025

Agnese Pini
17 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Alpinista muore sul Monte Bianco. Il Soccorso alpino valdostano intervenuto sulla cresta del Brouillard

Ieri, sempre il Soccorso alpino valdostano, aveva salvato un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto con la corda sul Dente del Gigante

Un alpinista è morto stamane dopo una caduta nel massiccio del Monte Bianco

Roma, 17 agosto 2025 - Un alpinista è morto stamattina nel massiccio del Monte Bianco. Il corpo è stato recuperato sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota dal Soccorso alpino valdostano. Il cadavere è stato ha portato a Courmayeur. Le indagini sull'incidente sono affidate alla Guardia di Finanza di Entreves. I due compagni della vittima sono rimasti illesi e sono stati accompagnati a valle.

Ieri il Soccorso Alpino Valdostano aveva salvato un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto con la corda sul Dente del Gigante. Non senza difficoltà e con pericolosi diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori sono stati costretti a scalare il Dente del Gigante per raggiunto l'alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.  

