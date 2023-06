Alpinista muore sul Monte Rosa, grave la compagna. Ieri due francesi precipitati sul Monviso

Roma, 19 giugno 2023 - Un alpinista italiano è morto, e la sua compagna è grave, dopo un incidente verificatosi stamane sul versante nazionale del Lyskamm, nella catena montuosa del Monte Rosa. Ieri invece avevano perso la vita due francesi sul Monviso, una guida alpina e una donna.

L'incidente che ha coinvolto i due alpinisti in Valle d'Aosta si è verificato alle 9.30 circa. I due procedevano in cordata lungo il percorso della traversata est-ovest a quota 4400, quando sono precipitati per circa 400 metri. L'uomo è morto ed è stato portato dal Soccorso alpino della GdF di Cervinia, mentre la donna, 47 anni, era ferita ed è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto Parini di Aosta.

Sulla montagna più alta delle Alpi Cozie invece sono morti Sebastien Deyre, guida alpina di 40 anni di Ceillac, e la 72enne Marie Pierre Pretet Ceudat, di Saint Lauren, ma residente a La Roche-Sur-Foron. I due hanno perso la vita tra il passo del Colonnello e Punta Gastaldi, non distante dal rifugio Vitale Giacoletti.