Alpini per un giorno

Una presidente alpina, con tanto di cappello in testa. Giorgia Meloni ha preso parte ieri a Udine, in compagnia del ministro della Difesa Guido Crosetto a "una delle rappresentazioni più straordinarie di cosa sia l’amore di Patria", spiega. È l’adunata degli alpini: 80mila persone, secondo le stime Ana, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, e in parata nonostante la pioggia. L’argomento a latere è la proposta di mini-leva obbligatoria. Meloni: "Se volontaria, come alternativa al servizio civile ci si può pensare". "Qui si radunano centinaia di migliaia di persone che hanno in comune non solo il cappello – dice Crosetto –, ma quello che rappresenta: la volontà di donarsi agli altri e servire il Paese".