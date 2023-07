Alma Mater crocevia del mondo Qui nessuno è un fuori sede Siamo una comunità universale

di Giovanna

Per fortuna Patrick Zaki è libero. Ed è tornato a Bologna, dove da poco si è laureato (ancora a distanza) al Master GEMMA – Women’s and Gender Studies – nell’ateneo che da sempre dice di amare. Un ateneo che, da quando il 7 febbraio 2020 Zaki fu arrestato, ha sempre lavorato per la sua liberazione e lo ha fatto insieme al Comune di Bologna, ad Amnesty International, ai governi che si sono avvicendati, alla diplomazia e alla rete internazionale che tutti questi soggetti – uniti – hanno attivato.

Perché lo ricordo? Perché non mi sono piaciute le polemiche sul fatto che Zaki non abbia accettato l’aereo di Stato, come fosse questione di bandiera politica. Perché le polemiche ci sarebbero state anche se avesse accettato. E perché altre sono forse in arrivo. Il livello è bassissimo. Voliamo alto, per favore. Per farlo, ricordo che Bologna e il suo ateneo non sono accoglienti solo con Zaki, ma con chiunque viene da fuori. Ricordo che all’Università di Bologna i fuori sede sono il 57,2% e gli studenti internazionali sono 7.630 su 93.753 (dati 2022). Io stessa, che ero una fuori sede, oggi vivo e insegno a Bologna. Ricordo che anche il mio maestro Umberto Eco, uno dei simboli culturali che l’Italia può vantare nel mondo, ha insegnato a Bologna dal 1975 alla fine dei suoi giorni: pure lui era ’uno di fuori’, con la sua laurea a Torino e l’insegnamento in molti atenei. Ma soprattutto ricordo che l’apertura internazionale e l’accoglienza non stanno solo a Bologna, ma nella missione di tutte le università, fin dal Medioevo: fu per la presenza di numerosi studenti stranieri che nacquero le associazioni chiamate universitates.

Fra l’altro, nel diritto romano la parola universitas indicava una pluralità di cose, persone e rapporti giuridici. È in nome di questa pluralità che Zaki è di nuovo con noi. Non roviniamo tutto con scaramucce e partiti.

*Docente di Semiotica all’Università di Bologna