Alluvione in Emilia Romagna: crescono le adesioni alla nostra raccolta fondi

Bologna, 18 maggio 2023 – E’ partita l’ondata della solidarietà per l’Emilia-Romagna devastata dal maltempo. Si ingrossano le fila di chi aderisce alla raccolta fondi del gruppo Monrif (con le sue testate cartacee e online Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno) per dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite in questi giorni.

Oggi sostengono l’iniziativa anche il senatore Pierferdinando Casini, la showgirl Martina Colombari, il comico Giuseppe Giacobazzi oltre alla fondazione Einaudi. Nelle ultime ore, anche Piero Barone, cantante del Volo ha rilanciato la nostra campagna.

Raccolta fondi, come donare

Tutte le persone che vogliono contribuire alla raccolta fondi potranno quindi donare tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23 M 05387 02411 000003844487.

Invece, per contribuire dall’estero vale lo stesso Iban ma bisogna aggiungere anche il codice Bic/swift: BPMOIT22XXX. Il conto è aperto presso la Bper banca s.p.a. Agenzia 12 di Bologna. I fondi raccolti confluiranno in un conto della Regione Emilia-Romagna e andranno a sostenere la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per interventi urgenti e assistenza alle popolazioni sfollate.

Casini: “Una mensilità del mio stipendio a chi soffre”

Sono, dice il senatore Casini, “momenti di grandi tensione e apprensione, i danni sono ingenti. I parlamentari è giusto che assecondino quello che chiedono enti locali e regione, che incalzino il governo come è doveroso, perché i provvedimenti vanno assunti subito – continua -. E’ necessario che ciascuno di noi faccia qualcosa di più: ho pensato di donare una mensilità del mio stipendio di senatore a coloro che in questo momento soffrono, e lo faccio aderendo alla sottoscrizione di quella che è una vera e propria istituzione del territorio. Una goccia nel mare ma è quello che si può fare subito, concretamente”.

Martina Colombari: “La mia terra ha bisogno di aiuto”

“Sostengo anche io la raccolta fondi del gruppo Monrif per le popolazioni colpite dall’alluvione, la mia gente che mi vuole bene, la mia terra che tanto ha dato al nostro paese e che in questo momento ha tanto bisogno di tutti voi – dice Martina Colombari -. Tutti possiamo anzi, dobbiamo contribuire, perché insieme possiamo fare molto. Grazie”.

Giuseppe Giacobazzi

“In un momento così difficile per la mia Romagna faccio da portavoce per il gruppo Monrif che ha avvito una raccolta fondi – commenta il comico Giacobazzi -. Tutti quelli raccolti verranno messi in un conto a disposizione della Regione e della Protezione civile per dare un minimo di sollievo e una mano a chi ha veramente perso tutto”.

Fondazione Einaudi: “Delegare allo stato non basta”

"Troppo dolore, troppi lutti, troppe devastazioni. Delegare allo Stato non basta, tragedie come quella che ha colpito l'Emilia-Romagna presuppongono la mobilitazione dei privati – dice il Segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi Andrea Cangini -. Perciò, la Fondazione Luigi Einaudi ha aderito convintamente alla raccolta di fondi promossa dal QN - Il Resto del Carlino e invita le fondazioni e le associazioni di tutt'Italia a fare altrettanto diffondendo sui propri social l'Iban IT 23 M 05387 02411 0000003944487. Un modo per aiutare i cittadini emiliani e soprattutto quelli romagnoli a ricominciare a vivere nel minor tempo possibile".